قازاقستان قالالارىندا ماندارين باعاسى قانشا
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى جاڭا جىل مەيرامى قارساڭىندا ماندارين باعاسى قانشا ەكەنىن ءبىلدى.
بىرەر اپتادان سوڭ جاڭا جىل مەيرامى تويلانادى. دەمەك ماندارينگە سۇرانىس ارتادى. قازىر دۇكەن مەن سۋپەرماركەت سورەلەرى تسيترۋس ونىمدەرىنە تولى. ءبارى دە وزگە ەلدەن اكەلىنگەن. باعا دا سوعان ساي وزگەرىپ تۇر.
قازىر ەلىمىزگە ماندارين تۇركيا، وزبەكستان، پاكىستان، يران، قىتاي مەن ماروككودان تاسىمالدانادى. ساتۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ولاردىڭ ىشىندە قىتاي مەن تۇركيا ەلىنىڭ ونىمدەرىنە سۇرانىس ارتقان. وزبەكستان تسيترۋسىنىڭ حوش ءيىسى بار، ال ماروككالىق ءونىم باعاسى جوعارى.
ماندارين باعاسىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى. ءوندىرۋشى ەلدەگى ءونىم شىعىنى، لوگيستيكا مەن ۆاليۋتا باعامى، ماۋسىمدىق سۇرانىس (جاڭا جىلعا قاراي باعا كوتەرىلەدى) جانە سۇرپىنا قاراي باعا وزگەرەدى. ءدامى ءتاتتى جانە قابىعى جۇقا سيترۋس ادەتتە قىمبات.
ماندارين - س دارىمەنىنە باي. قىستا يممۋنيتەتتى نىعايتادى. سونىمەن بىرگە جەمىس اس قورىتۋدى جاقسارتادى، ادام بويىنداعى سۇيىقتىقتى قالپىنا كەلتىرەدى، ال ەفير مايى ادامدى سەرگىتەدى.
باعانى سالىستىرعان كەزدە تۇركيا جانە قىتايدا وسىرىلگەن مانداريندى مىسالعا الدىق.
تارازدا تۇرىك تسيترۋسىنىڭ باعاسى ارزان. مۇندا كەلىسى - 700 تەڭگە. ال قاراعاندىدا - 900 تەڭگە. سونىمەن بىرگە پەتروپاۆل، جەزقازعان مەن استانادا (1000 تەڭگەدەن باستالادى) باعا تومەن. ال شىمكەنتتە تۇركيادان جەتكىزىلگەن ماندارين باعاسى ءسال جوعارى. كەلىسى 1100 تەڭگەدەن باستالادى. ال اقتوبەدە 1150 تەڭگەدەن سالىپ الۋعا بولادى.
پاۆلودار، كوكشەتاۋ مەن ورالدا ءمانداريننىڭ ورتاشا باعاسى - 1300 تەڭگە. الماتى، تالدىقورعان، قىزىلوردا مەن تۇركىستاندا تۇرىك سيترۋسىنىڭ كەلىسى - 1500، ال قوستانايدا - 1600 تەڭگە. تۇركيادان اكەلىنگەن مانداريننىڭ ەڭ قىمباتى سەمەي مەن وسكەمەندە ساتىلادى. مۇندا كەلىسى - 1800 تەڭگە.
قىتايدان تاسىمالدانعان ماندارين باعاسى ودان ءسال تومەن. ەڭ ارزانى قىزىلوردا قالاسىنان تابىلدى. مۇندا كەلىسى - 700 تەڭگە. ال تۇركىستان مەن شىمكەنتتە باعا 800 تەڭگەدەن باستالادى. قىتايلىق ماندارين باعاسى پەتروپاۆلدا - 900، ال الماتىدا 999 تەڭگەدەن باستالادى.
قازىرگى كەزدە قىتايدان تاسىمالدانعان ماندارين باعاسى كوپ قالادا 1000 - 1200 تەڭگە بولىپ تۇر. مۇنداي باعاداعى سيترۋستى قاراعاندى، قوستاناي، استانا، تاراز، كوكشەتاۋ، تالدىقورعان، جەزقازعاننان تابۋعا بولادى. ال سەمەي مەن وسكەمەندە ماندارين باعاسى كەلىسىنە - 1300، اقتوبەدە 1400 تەڭگەدەن باستالادى. ەلىمىز بويىنشا ەڭ قىمبات ماندارين ورال (1694 ت گ باستالادى) جانە پاۆلودار (1700 ت گ باستالادى) قالالارىندا ساتىلادى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا