قازاقستان قالالارىندا گۇل باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ايەلدەر كۇنى قارساڭىندا ادەتتەگىدەي گۇلگە سۇرانىس ارتادى. بۇل مەرەكەدە ايەلدەر قاۋىمىنا كوبىنە قىزعالداق پەن راۋشان گۇلىن سىيلايدى.
ال ونىڭ باعاسى سۇرپى مەن گۇلدىڭ ۇزىندىعىنا قاراي ءارتۇرلى.
راۋشان گۇلى ءار مەرەكەدە سۇرانىسقا يە. الايدا ونىڭ باعاسى وڭىرلەردە ءارتۇرلى بولىپ تۇر.
قاراعاندى قالاسىندا راۋشان گۇلىنىڭ ءار داناسى ورتا ەسەپپەن 800 تەڭگەدەن باستالىپ، 1500 تەڭگەگە دەيىن جەتتى. ال جەزقازعان قالاسىندا باعا ءسال جوعارى. راۋشان گۇلىنىڭ ءتۇيىرىن 1000-1500 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. گوللاندىق راۋشان گۇلىنىڭ باعاسى قوستانايدا 900-1200 تەڭگە.
قىزىلوردا قالاسىندا تاڭداۋ كوپ. مۇندا باعا گۇلدىڭ سۇرپى مەن ۇزىندىعىنا قاراي وزگەرىپ وتىرادى. تاراز قالاسىندا ۇزىندىعى 80-100 س م ءارى جەرگىلىكتى جەردە وسىرىلگەن راۋشان گۇلىنىڭ ءار داناسىن 800-1000 تەڭگەگە، ال گوللاندىق گۇلدى 1300-1400 تەڭگەگە ساتىپ جاتىر.
پاۆلودار قالاسىندا باعا 600 تەڭگەدەن باستالعانىمەن، كەي جەرلەردە 2000 تەڭگەگە دەيىن بارادى. اقتاۋ مەن تالدىقورعان قالالارىندا ءبىر گۇلدىڭ باعاسى 700-1000 تەڭگە جانە ودان جوعارى. ەلىمىزدە ەڭ تومەن باعا قىزىلوردا (قىتايلىق سۇرىپ) مەن پاۆلوداردا بولىپ تۇر. مۇندا راۋشان گۇلىنىڭ ءبىر داناسى 450-600 تەڭگە.
قىزعالداق باعاسى راۋشان گۇلىنە قاراعاندا تۇراقتى. وڭىرلەر اراسىندا اسا ۇلكەن ايىرماشىلىق بايقالمايدى.
قاراعاندى قالاسىندا ونىڭ باعاسى 800-1000 تەڭگە بولسا، جەزقازعان مەن قوستانايدا قىزعالداقتى 800-1200 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ال ورالدا قىزعالداقتى 960 تەڭگەگە، كەي جەرلەردەن 600-800 تەڭگەگە ساتىپ جاتىر.
ەلىمىز بويىنشا قىزعالداق باعاسى پاۆلوداردا تومەن. مۇندا ءار داناسى 600-800 تەڭگە. اقتاۋ قالاسىندا 600-900 تەڭگە، تالدىقورعاندا شامامەن 700-1000 تەڭگە. پەتروپاۆل قالاسىندا قىزعالداق باعاسى 1000 تەڭگە، ال پيون قىزعالداعىنىڭ باعاسى شامامەن 1200 تەڭگە.
ەگەر الدىن الا تاپسىرىس بەرسە كوكشەتاۋدا قىزعالداقتىڭ ءار داناسىن 650 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولادى. ال مەرەكە كۇندەرى گۇل باعاسى كوتەرىلەدى.
ەگەر ورتاشا باعانى سالىستىرار بولساق، ەڭ ءتيىمدى باعا پاۆلودار، اقتاۋ مەن كوكشەتاۋدا. مۇندا قىزعالداقتى 600-650 تەڭگەگە ساتىپ جاتىر.
ال پەتروپاۆل مەن جەزقازعان قالاسىندا قىزعالداق باعاسى ەڭ جوعارى. ءار داناسىن 1000-1200 تەڭگەگە ساتادى.
قىزىلوردادا راۋشان گۇلىنىڭ سۇرپىنا قاراي باعا ءبىر-بىرىنەن تىم الشاق. ماسەلەن قىتايلىق راۋشان گۇلىن 450 تەڭگەگە ساتىپ الۋعا بولسا، گوللاندىق راۋشان باعاسى 3500 تەڭگە.
ساتۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مەرەكە جاقىنداعان سايىن گۇل باعاسى ءوسىپ، كەيدە ازداپ تومەندەۋى مۇمكىن. ماسەلەن تارازدا جەتكىزۋ ارتىپ، مەرەكە كۇنى قىزعالداق باعاسى 100 تەڭگەگە دەيىن ارزانداۋى ىقتيمال.
ەلىمىزدىڭ كوپ وڭىرىندە قىزعالداق باعاسى شامامەن 600-700 تەڭگە، ال راۋشان گۇلىنىڭ ورتاشا باعاسى 800-1500 تەڭگە ارالىعىندا.
