قازاقستان قالالارىندا كارتوپ باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىقتار «ەكىنشى نان» اتاپ كەتكەن كارتوپ قۇنى ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە ءارتۇرلى. Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى وڭىرلەردەگى باعانى سالىستىردى.
قازاقستان، سونىڭ ىشىندە پوستكەڭەستىك ەلدەر كارتوپتى جيى تۇتىنادى. كۇندەلىكتى تاعامعا قوسادى، مەرەكە كۇندەرى دە ءتۇرلى سالات پەن اسقا ارالاستىرىپ، داستارحانعا قويادى.
كارتوپتى قايناتۋعا، قۋىرۋعا، بۇقتىرۋعا، ءتۇرلى سورپا مەن سالاتقا قوسۋعا بولادى. ەت، كوكونىس پەن ءسۇت ونىمدەرى جانە ءتۇرلى دامدەۋىشپەن جاقسى ۇيلەسەدى.
كارتوپتى جيى تۇتىنۋىمىزدىڭ تاعى ءبىر سەبەبى - قولجەتىمدىلىگى. باعا قۇبىلىپ تۇرعان كەزدە كارتوپ ساتىپ الۋ قالتاعا كوپ سالماق سالمايدى ءارى وتباسى ءۇشىن تويىمدى اس.
كارتوپ باعاسىنا اسەر ەتەتىن بىرنەشە فاكتور بار. ولار: وزىندىك قۇنى، ساقتاۋ شىعىنى مەن لوگيستيكا، دەلدالداردىڭ ۇستەمەاقىسى. بىلتىر كۇزدە جينالعان كارتوپقا قاراعاندا بيىلعى ءونىم باعاسى جوعارى بولادى. بازار مەن سۋپەرماركەتتەگى كارتوپ قۇنىنا قاراعاندا الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنداعى كوكونىس باعاسى ءتىپتى ارزان.
باعانى سالىستىرۋ كەزىندە قازاقستان قالالارىندا كارتوپتىڭ ورتاشا قۇنى كەلىسىنە 200 - 300 تەڭگە ەكەنىن بىلدىك.
ەلىمىز بويىنشا كارتوپ باعاسى پەتروپاۆل قالاسىندا ارزان. مۇندا كەلىسى 115 تەڭگە. ال شىمكەنتتە 150 تەڭگە، تۇركىستاندا 165 تەڭگە. بۇل قالالاردا سۇرپىنا قاراي كەلىسى 360 تەڭگە، كەيدە 420 تەڭگەگە دە ساتىلادى.
ورتاشا باعا سەمەي مەن وسكەمەن (كەلىسى 200 تەڭگەدەن باستالادى)، استانا (كەلىسى 207 تەڭگەدەن باستالادى)، قوستاناي (كەلىسى 212 تەڭگە)، كوكشەتاۋدا (كەلىسى 215 تەڭگە)، سونىمەن بىرگە تاراز (كەلىسى 230 تەڭگە) جانە قاراعاندى (كەلىسى 235 تەڭگە) قالالارىندا تىركەلدى. ال پاۆلودار مەن جەزقازعاندا باعا ءسال جوعارى. كەلىسى 250 تەڭگەدەن باستالادى. اقتوبەدە كەلىسى 265 تەڭگە، الماتىدا 289 تەڭگە، ورالدا 290 تەڭگە، ال تالدىقورعاندا 293 تەڭگە.
كارتوپ باعاسى قىزىلوردا قالاسىندا قىمبات. كەلىسى 300 تەڭگەدەن باستالادى. ال اقتاۋلىقتار كەلىسىن كەم دەگەندە 340 تەڭگەگە ساتىپ الىپ ءجۇر.
بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى ۇلتتىق تاتتىلەر باعاسى تۋرالى جازعان بولاتىنبىز.