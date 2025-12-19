قازاقستان ميلان-2026 قىسقى وليمپياداسىنا تاعى 12 ليتسەنزيا جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - كونكيمەن جۇگىرۋدەن 14-قاراشا مەن 14-جەلتوقسان ارالىعىندا ا ق ش، كانادا، نيدەرلاند جانە نورۆەگيادا وتكەن الەم كۋبوگى كەزەڭدەرىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان قۇراماسى 12 ليتسەنزيا جەڭىپ الدى.
بۇل تۋرالى تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ليتسەنزيا يەگەرلەرىنىڭ ەسىمى مەن سپورتشىلار سانى ۇلتتىق قۇراما باس باپكەرىنىڭ شەشىمىنەن كەيىن بەلگىلى بولادى. بولجام بويىنشا، 2026-جىلعى قىسقى وليمپيادادا كونكيمەن جۇگىرۋدەن ەل نامىسىن 5 سپورتشى قورعايدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مانەرلەپ سىرعاناۋ سپورتىنان ميحايل شايدوروۆ پەن سوفيا سامودەلكينا الەم چەمپيوناتىندا وليمپيادالىق ءنورماتيۆتى ورىنداپ، ەكى جولداما جەڭىپ العان ەدى. سونىمەن قاتار وتاندىق شورت-ترەكشىلەر ەل قورجىنىنا تاعى 9 جولداما سالدى. باپكەرلەر شتابىنىڭ شەشىمىمەن ميلاندا دەنيس نيكيشا، ابزال اجىعاليەۆ، ولگا تيحونوۆا جانە يانا حان باق سىنايدى. وسىلايشا، قازىرگى تاڭدا قازاقستان قۇراماسىنىڭ قورجىنىندا سپورتتىڭ ءۇش تۇرىنەن 23 ليتسەنزيا بار.
وليمپياداعا ارنالعان ناقتى ليتسەنزيا سانى 2026-جىلعى قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا بەلگىلى بولادى.
XXV قىسقى وليمپيا ويىندارى 2026-جىلعى 6-22-اقپان كۇندەرى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتەدى. وعان الەمنىڭ 93 ەلىنەن 3500 دەن استام سپورتشى قاتىسادى.
ليتسەنزيا بويىنشا اقپارات:
ەرلەر:
500 مەتر - 1 ليتسەنزيا
ايەلدەر:
500 مەتر - 2 ليتسەنزيا
1000 مەتر - 2 ليتسەنزيا
1500 مەتر - 2 ليتسەنزيا
3000 مەتر - 2 ليتسەنزيا
5000 مەتر - 1 ليتسەنزيا
ماسس- ستارت - 1 ليتسەنزيا
كوماندالىق جارىس - 1 ليتسەنزيا
ايتا كەتەلىك فريستايل-اكروباتيكادان قازاقستاننىڭ ەرلەر قۇراماسى فينليانديانىڭ رۋكا قالاسىنداعى ەۋروپا كۋبوگى كەزەڭىندەگى ونەرىن اياقتادى.