قازاقستان مۇنايىنىڭ گەرمانياعا جەتكىزىلىمى 25 پايىزعا ارتتى
استانا. KAZINFORM - قازان ايىندا «درۋجبا» مۇناي قۇبىرى ارقىلى گەرمانياعا قانشا كولەمدە مۇناي جونەلتىلگەنى بەلگىلى بولدى.
- بيىل قازاندا «قازترانسويل» ا ق گەرمانياعا ءارى قاراي جەتكىزۋ ءۇشىن «اداموۆا زاستاۆا» مۇناي تاپسىرۋ پۋنكتى باعىتى بويىنشا «ترانسنەفت» جاق ماگيسترالدىق مۇناي قۇبىرلارى جۇيەسىنە 225 مىڭ توننا قازاقستاندىق مۇناي تاپسىردى، - دەلىنگەن «قازترانسويل» ا ق- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.
اقپاراتتا ايتىلعانداي، قىركۇيەكتە گەرمانياعا «اداموۆا زاستاۆا» باعىتى بويىنشا 180 مىڭ توننا قازاقستاندىق مۇناي جەتكىزىلگەن.
- قاراشادا «قازترانسويل» ا ق ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مۇناي تاسىمالداۋ كەستەسىنە سايكەس، جۇك جونەلتۋشىلەردىڭ ناقتى مۇناي تاپسىرۋى جاعدايىندا قازاقستاندىق مۇنايدى ەكسپورتقا جونەلتۋدى جالعاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەيدى كومپانيادان.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن جىلى قازترانسويلدىڭ مۇنايدى ەكسپورتقا تاسىمالداۋعا قاتىستى تاريفى وسەتىنى بەلگىلى بولدى.