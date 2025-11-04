ق ز
    21:24, 04 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قازاقستان مۇنايىنىڭ گەرمانياعا جەتكىزىلىمى 25 پايىزعا ارتتى

    استانا. KAZINFORM - قازان ايىندا «درۋجبا» مۇناي قۇبىرى ارقىلى گەرمانياعا قانشا كولەمدە مۇناي جونەلتىلگەنى بەلگىلى بولدى.

    Қазақстан мұнайын Әзербайжан
    Фото: Kazinform

    - بيىل قازاندا «قازترانسويل» ا ق گەرمانياعا ءارى قاراي جەتكىزۋ ءۇشىن «اداموۆا زاستاۆا» مۇناي تاپسىرۋ پۋنكتى باعىتى بويىنشا «ترانسنەفت» جاق ماگيسترالدىق مۇناي قۇبىرلارى جۇيەسىنە 225 مىڭ توننا قازاقستاندىق مۇناي تاپسىردى، - دەلىنگەن «قازترانسويل» ا ق- نىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان حابارلامادا.

    اقپاراتتا ايتىلعانداي، قىركۇيەكتە گەرمانياعا «اداموۆا زاستاۆا» باعىتى بويىنشا 180 مىڭ توننا قازاقستاندىق مۇناي جەتكىزىلگەن.

    - قاراشادا «قازترانسويل» ا ق ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ مۇناي تاسىمالداۋ كەستەسىنە سايكەس، جۇك جونەلتۋشىلەردىڭ ناقتى مۇناي تاپسىرۋى جاعدايىندا قازاقستاندىق مۇنايدى ەكسپورتقا جونەلتۋدى جالعاستىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، - دەيدى كومپانيادان.

    ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن جىلى قازترانسويلدىڭ مۇنايدى ەكسپورتقا تاسىمالداۋعا قاتىستى تاريفى وسەتىنى بەلگىلى بولدى.

