قازاقستان مۇناي وڭدەۋ قۋاتىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق كونفەرەنتسيا CERAWeek اياسىندا ق ر ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ «مۇناي نارىعىنىڭ جاھاندىق بولجامى: نەگىزگى فاكتورلار مەن گەوساياسي تۋربۋلەنتتىك» سەسسياسىنا قاتىستى، دەپ حابارلايدى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
تالقىلاۋ بارىسىندا ۆەدومستۆو باسشىسى قازاقستاننىڭ مۇناي سالاسىنىڭ قازىرگى جاعدايىن تانىستىردى. ەلدىڭ جاھاندىق نارىقتا سەنىمدى ەنەرگيا جەتكىزۋشى رەتىندەگى پوزيتسياسىن ساقتاۋ اتاپ ءوتىلدى.
مينيستر سالانىڭ الدىندا تۇرعان نەگىزگى ماسەلەلەردى اتاپ كورسەتتى. ولارعا ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىك، سونىڭ ىشىندە كاسپي قۇبىر كونسورتسيۋمى (ك ق ك) تۇراقتى جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى كىرەدى، ول ارقىلى قازاقستان مۇنايىنىڭ نەگىزگى بولىگى ەكسپورتتالادى.
بۇل مارشرۋتتىڭ ۇزدىكسىز جۇمىس ىستەۋى ۇلتتىق ەكونوميكا ءۇشىن وتە ماڭىزدى ەكەنى ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى.
سونىمەن قاتار، قازاقستان ەكسپورت باعىتتارىن ءارتاراپتاندىرۋ ساياساتىن جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرۋدا، ونىڭ ىشىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا باعىتتالعان مارشرۋتتاردى دامىتۋ دا قاراستىرىلعان. الايدا كقك ەكونوميكالىق تيىمدىلىگى جوعارى جانە باسىم تاسىمالداۋ ارناسى بولىپ قالا بەرەدى.
شارا بارىسىندا مۇناي- گاز سالاسىنداعى ينۆەستيتسيالىق كليماتتى جاقسارتۋ ماسەلەلەرىنە دە ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. مينيستر جاڭا ينۆەستيتسيالاردى گەولوگيالىق بارلاۋ جانە كومىرسۋتەكتەردى ءوندىرۋ سالاسىنا تارتۋعا ارنالعان سالىقتىق جەڭىلدىكتەردى قاراستىراتىن جاقسارتىلعان ۇلگىلىك كەلىسىمنىڭ جۇمىس ىستەپ تۇرعانىن اتاپ ءوتتى.
- سونىمەن قاتار، مۇناي- حيميا سالاسىن دامىتۋعا ارنالعان ستراتەگيالىق جوسپارلار دا كورسەتىلدى. قازاقستان مۇناي وڭدەۋ قۋاتىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل تەك ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، ورتالىق ازيا وڭىرىندە مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزۋشى رەتىندەگى ەلدىڭ پوزيتسياسىن نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قازاقستاننىڭ CERAWeek كونفەرەنتسياسىنا قاتىسۋى - ەلدىڭ حالىقارالىق ەنەرگەتيكالىق قاۋىمداستىقپەن بەلسەندى ديالوگ جۇرگىزۋگە جانە جاھاندىق سىن- قاتەرلەر مەن گەوساياسي تۋربۋلەنتتىك جاعدايىندا تەڭدەستىرىلگەن ساياساتتى ىلگەرىلەتۋگە ۇمتىلىسىن راستايدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
