قازاقستان مەن يزرايل ۆيزاسىز رەجيمگە قاتىستى مەموراندۋمعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ پەن يزرايل مەملەكەتىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى گيدەون ساار استانادا وتكەن رەسمي كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا ءبىرقاتار ەكىجاقتى قۇجاتتارعا قول قويدى.
تاراپتار ۇلتتىق پاسپورت يەلەرىن ۆيزالىق تالاپتاردان بوساتۋ جونىندەگى ىقتيمال كەلىسىمگە قاتىستى نيەت تۋرالى مەموراندۋمعا، قوعامدىق ديپلوماتيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا، سونداي-اق ديپلوماتيالىق كادرلاردى دايارلاۋ باعىتىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى كوزدەيتىن قۇجاتقا قول قويدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، يننوۆاتسيالىق جانە گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كەڭەيتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ يزرايل سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسى باسشىسىنىڭ قازاقستانعا ساپارى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاردى نىعايتۋعا دەگەن ورتاق ۇمتىلىستى ايقىندايتىنىن ايتتى.
- 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قاراشا ايلارى ارالىعىندا قازاقستان مەن يزرايل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 162 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇراعان. ال سوڭعى 20 جىلدا يزرايلدەن قازاقستان ەكونوميكاسىنا شامامەن 500 ميلليون دوللار كولەمىندە ينۆەستيتسيا تارتىلعان، - دەدى ەرمەك كوشەربايەۆ.
بۇل كەزدەسۋدە سۋ رەسۋرستارىن ءتيىمدى باسقارۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى، ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىققا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. قازاقستان تاراپى يزرايلدىڭ سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى بويىنشا جيناقتاعان تاجىريبەسىن جوعارى باعالاپ، يزرايلدىك كومپانيالاردى بىرلەسكەن جوبالارعا شاقىردى.
سونداي-اق تاراپتار وڭىرلىك جانە جاھاندىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماستى. قازاقستان ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى بەكىتكەن «ەكى مەملەكەت - ەكى حالىق ءۇشىن» قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن پالەستينالىق رەتتەۋدى قولدايتىنىن تاعى دا راستادى.
ءوز كەزەگىندە يزرايل سىرتقى ىستەر ءمينيسترى گيدەون ساار قازاقستاندى ءيزرايلدىڭ ماڭىزدى سەرىكتەسى ءارى دوس ەلى رەتىندە اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان - ءبىزدىڭ سەنىمدى ارىپتەسىمىز. ەلدەرىمىز اراسىنداعى قاتىناستار ورتاق تاريح پەن دەموكراتيالىق قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن. ءبىز پرەزيدەنت توقايەۆتىڭ بولاشاققا باعىتتالعان كورەگەن ساياساتىن جوعارى باعالايمىز جانە وسى سەرىكتەستىكتىڭ الەۋەتىن تولىق ىسكە اسىرۋعا نيەتتىمىز، - دەدى گيدەون ساار.
يزرايل تاراپى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە، ونىڭ ىشىندە كيبەرقاۋىپسىزدىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە سۋ رەسۋرستارىن ساقتاۋ سالالارىنا ينۆەستيتسيا سالۋعا دايىن ەكەنىن جەتكىزدى. وسى ماقساتتا استاناعا 30 دان استام بيزنەس وكىلىنەن تۇراتىن دەلەگاتسيا كەلگەن.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى 27-قاڭتار - حالىقارالىق حولوكوست قۇرباندارىن ەسكە الۋ كۇنىنە وراي يزرايل پرەزيدەنتى يتسحاك گەرتسوگقا جەدەلحات جولداعان ەدى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك