ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:51, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن يوردانيا ۋران سالاسىندا بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يوردانيا ۋران سالاسىندا بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرادى. بۇل تۋرالى بۇگىن اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن «سامۇرىق- قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ايتتى.

    Қазақстан-Иордания
    Фото: Ақорда

    - بۇگىن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال- حۋسەيننىڭ رەسمي ساپارى اياسىندا «سامۇرىق- قازىنا» توبىنىڭ ەنشىلەس كومپانياسى - «قازاتومونەركاسىپ» يوردانيانىڭ JUMCO كومپانياسىمەن كەلىسىمگە قول قويادى. بۇل كەلىسىمگە سايكەس، 2026 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن «قازاتومونەركاسىپ» پەن JUMCO بىرلەسكەن كاسىپورىن قۇرادى. «قازاتومونەركاسىپ» ۇلەسى - 70، ال JUMCO ۇلەسى 30 پايىز بولادى. بىرلەسكەن كاسىپورىن يوردانيانىڭ ۋران سالاسىمەن اينالىسادى، - دەدى نۇرلان جاقىپوۆ.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن يوردانيا كورولى II ابداللا بەن ءال- حۋسەين جوعارى دەڭگەيدە كەلىسسوزدەر وتكىزەدى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، كەشە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يوردانيا كورولىن استانا اۋەجايىنان قارسى العان ەدى.

    مارتەبەلى مەيمان مىنگەن بورتتى ەل شەكاراسىنان ەلورداعا دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ ۇشاقتارى الىپ ءجۇردى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
