14:41, 27 - تامىز 2025 | GMT +5
قازاقستان مەن يوردانيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يوردانيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى بۇگىن اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن «سامۇرىق- قازىنا» ا ق باسقارما ءتوراعاسى نۇرلان جاقىپوۆ ايتتى.
- كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتقان بىرنەشە باعىتىمىز بار. بۇل باعىتتار بويىنشا ازىرگە ناقتى كەلىسىمدەر جوق. ءبىر جاعىنان يوردانيانىڭ كولىك-لوگيستيكالىق الەۋەتىن مۇقيات زەرتتەپ جاتىرمىز. ەكىنشى جاعىنان ەگەر بۇل كوممەرتسيالىق تۇرعىدان ءتيىمدى بولاتىنداي جولاۋشىلار اعىنى قالىپتاساتىن بولسا، وندا كەلەسى جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا قازاقستان مەن يوردانيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيسىن اشۋ ماسەلەسىن قاراستىرامىز، - دەدى نۇرلان جاقىپوۆ.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا يوردانيا كورولىن قارسى العانىن جازعان ەدىك.