قازاقستان مەن يتاليا پرەزيدەنتتەرى قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ ۋشىعۋىنا الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن يتاليانىڭ حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعى نىعايىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردادا يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللامەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بىرلەسكەن مالىمدەمە بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- كەلىسسوز كەزىندە ءبىلىم سالاسىنا ايرىقشا ءمان بەردىك. قازىرگى تاڭدا يتاليانىڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىندا قازاقستاننىڭ 4 مىڭنان استام ستۋدەنتى ءبىلىم الىپ جاتىر. سول ءۇشىن يتاليا ۇكىمەتىنە العىس ايتامىن. بيىل ءى. جانسۇگىروۆ اتىنداعى جەتىسۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ نەگىزىندە ماركە پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ فيليالى جۇمىس ىستەي باستادى. وقۋ ورنى جاس ۇرپاقتىڭ جوعارى ساپالى ءبىلىم الۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى دەپ سەنەمىز، - دەدى پرەزيدەنت.
سونىمەن قاتار مەملەكەت باسشىسى كەلىسسوزدەر بارىسىندا ءبىرقاتار حالىقارالىق ماسەلە بويىنشا پىكىر الماسىلعانىن ايتتى.
- قازىرگىدەي كۇردەلى كەزەڭدە قارۋلى قاقتىعىستاردىڭ ۋشىعۋىنا الاڭداۋشىلىق تانىتتىق. قوس تاراپ بارلىق تۇيتكىلدى ب ۇ ۇ جارعىسىنا سايكەس بەيبىت جانە ساياسي ديپلوماتيا جولىمەن شەشۋ كەرەك دەپ سانايدى. قازاقستان مەن يتاليا حالىقارالىق ىقپالداستىقتى كۇشەيتۋگە مۇددەلى جاھاندىق تۇراقىلىق پەن بەيبىتىشىلىكتى نىعايتۋ ىسىنە بەلسەنە اتسالىسۋعا دايىن. ءبىز ءبىر-ءبىرىمىزدىڭ باستامالارىمىزدى ۇنەمى قولداپ كەلەمىز. كوپجاقتى ديپلوماتيانى ودان ارى دامىتۋعا ەرەكشە ءمان بەرەمىز. وسى ورايدا «ورتالىق ازيا- يتاليا» ديالوگ الاڭى ايماقتىق دەڭگەيدەگى ارىپتەستىگىمىزدى جانداندىرا تۇسەرى انىق. يتاليا تارابىنىڭ باستاماسىمەن ونىڭ العاشقى وتىرىسى بيىل استانادا وتكەنىن بىلەسىزدەر. وسىلايشا، حالىقارالىق قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىعىمىز نىعايىپ كەلەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ يتاليا پرەزيدەنتى سەردجو ماتتارەللانى ءبىرىنشى دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتادى.