قازاقستان مەن يتاليا اراسىندا تىعىز ىقپالداستىق ورناعان - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ سەردجو ماتتارەللانىڭ قازاقستانعا ساپارى ەكى ەل اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، بۇل ساپار قازاقستان مەن يتاليا اراسىنداعى دوستىق پەن بۇرىننان كەلە جاتقان سەرىكتەستىكتى راستايدى.
- پرەزيدەنت مىرزا، ءسىزدى مارتەبەلى مەيمان رەتىندە قارسى العانىما قۋانىشتىمىن. قازاقستانعا جاساعان العاشقى ساپارىڭىز ىنتىماقتاستىعىمىزدىڭ جاڭا پاراعىن اشاتىنى ءسوزسىز. قازاقستان مەن يتاليا اراسىندا تىعىز ىقپالداستىق ورناعان. ءسىزدىڭ ەلىڭىزگە قۇرمەتىمىز ەرەكشە. ءوزارا ساۋدا دايەكتى تۇردە دامۋدا. ءبىزدىڭ ەكونوميكالىق بايلانىستارىمىزدىڭ نەگىزى بەرىك. ءتۇرلى سالاداعى قارىم-قاتىناسىمىز جوعارى ناتيجە كورسەتىپ كەلەدى. مەملەكەت باسشىسى رەتىندە ەكىجاقتى ىقپالداستىقتى نىعايتۋعا ۇلەس قوسۋعا ءازىرمىن، - دەدى قازاقستان پرەزيدەنتى.
سەردجو ماتتارەللا قاسىم-جومارت توقايەۆقا قوناقجايلىق تانىتقانى ءۇشىن العىس ايتىپ، ءوزارا قارىم-قاتىناستى ودان ءارى ارتتىرۋدىڭ ماڭىزىنا توقتالدى.
- ءسىزدىڭ بىلتىر قاڭتار ايىندا ريمگە جاساعان ساپارىڭىزدان كەيىن استانادا كەزدەسكەنىمە قۋانىشتىمىن. ءوزىڭىز اتاپ وتكەندەي، ەلدەرىمىز اراسىنداعى قارىم-قاتىناس ۇدايى نىعايىپ، تىعىز ءارى تابىستى سيپات الدى. ەكى ەلدىڭ ساۋدا-ەكونوميكالىق، مادەني سالالارداعى ىنتىماقتاستىعى جىلدان جىلعا ىلگەرىلەۋدە. ۋنيۆەرسيتەتتەر اراسىندا سەرىكتەستىك جولعا قويىلعانىن كورىپ وتىرمىز. دوستىق كوڭىلىڭىزگە العىس ايتامىن، - دەدى يتاليا پرەزيدەنتى.
تاراپتار ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ نەگىزگى باعىتتارى، سونداي-اق وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر تۋرالى پىكىر الماستى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ورايلى ءساتتى پايدالانىپ، يتاليا پرەمەر- ءمينيسترى دجوردجا مەلونيگە سالەمى مەن ىقىلاسىن جولدادى.