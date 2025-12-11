قازاقستان مەن يران پرەزيدەنتتەرى قازاق تاريحىنا قاتىستى كونە قولجازبالار كورمەسىن تاماشالادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر يران ارحيۆىنەن تابىلعان قازاق تاريحىنا قاتىستى كونە قولجازبالار كورمەسىن تاماشالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكياننىڭ نازارىنا يران يسلام رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مۇراعاتىنان الىنعان 27-قولجازبانىڭ كوشىرمەسى ۇسىنىلدى.
XVIII- XIX عاسىرلاردا قازاق دالاسىندا بولعان قوعامدىق-ساياسي وقيعالارعا قاتىستى قۇندى دەرەكتەردى قامتيتىن جادىگەرلەر العاش رەت كورسەتىلىپ وتىر.
بۇل قۇجاتتار قازاقستان مەن يراننىڭ تەرەڭ تاريحي بايلانىسىن دالەلدەي تۇسەدى.
مەملەكەت باسشىسى قازاق تاريحىنا قاتىستى دەرەكتەرمەن بولىسكەنى ءۇشىن ماسۋد پەزەشكيانعا العىس ايتتى.
- بۇل - وتە قۇندى سىيلىق. ءبىز مىندەتتى تۇردە قازاق قاۋىمىنا بۇل كورمەنى كورسەتەمىز، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى كەڭىنەن دارىپتەيمىز. بۇرىن بىلمەگەن تاريحي دەرەكتەر بار ەكەن. قازاق حالقىنا پايدالى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.