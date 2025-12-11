ق ز
    16:12, 11 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن يران پرەزيدەنتتەرى قازاق تاريحىنا قاتىستى كونە قولجازبالار كورمەسىن تاماشالادى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر يران ارحيۆىنەن تابىلعان قازاق تاريحىنا قاتىستى كونە قولجازبالار كورمەسىن تاماشالادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстан мен Иран Президенттері Иран көне қолжазбалар көрмесін тамашалады
    فوتو: اقوردا

    قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكياننىڭ نازارىنا يران يسلام رەسپۋبليكاسى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مۇراعاتىنان الىنعان 27-قولجازبانىڭ كوشىرمەسى ۇسىنىلدى.

    көрме
    فوتو: اقوردا

    XVIII- XIX عاسىرلاردا قازاق دالاسىندا بولعان قوعامدىق-ساياسي وقيعالارعا قاتىستى قۇندى دەرەكتەردى قامتيتىن جادىگەرلەر العاش رەت كورسەتىلىپ وتىر.

    بۇل قۇجاتتار قازاقستان مەن يراننىڭ تەرەڭ تاريحي بايلانىسىن دالەلدەي تۇسەدى.

    көрме
    فوتو: اقوردا

    مەملەكەت باسشىسى قازاق تاريحىنا قاتىستى دەرەكتەرمەن بولىسكەنى ءۇشىن ماسۋد پەزەشكيانعا العىس ايتتى.

    - بۇل - وتە قۇندى سىيلىق. ءبىز مىندەتتى تۇردە قازاق قاۋىمىنا بۇل كورمەنى كورسەتەمىز، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى ارقىلى كەڭىنەن دارىپتەيمىز. بۇرىن بىلمەگەن تاريحي دەرەكتەر بار ەكەن. قازاق حالقىنا پايدالى بولادى دەپ ويلايمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    көрме
    فوتو: اقوردا

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ماسۋد پەزەشكيان بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.

    قازاق تاريحى ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
