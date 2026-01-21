قازاقستان مەن يران حالىقارالىق كولىك دالىزدەرىن دامىتۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ يرانداعى ەلشىسى وڭتالاپ وڭالبايەۆ يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ جول جانە قالا قۇرىلىسى ءمينيسترى فارزانە سادەگپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا اڭگىمە ەكى ەلدى جالعايتىن كولىك «ارتەريالارىن» دامىتۋ مەن ورتاق مۇددەلىكتى قۇرايتىن وزگە تاقىرىپتار توڭىرەگىندە ءوربىدى. بۇل رەتتە تاراپتار يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكياننىڭ قازاقستانعا رەسمي ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جانە ساپار قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل باسشىلارى بەرگەن تاپسىرمالاردى ىسكە اسىرۋ جولدارىن تالقىلاۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولدى.
- قازاقستان مەن يران قارىم-قاتىناسىندا ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە كولىك-لوگيستيكالىق بايلانىستىلىق ماڭىزدى ءرول اتقارادى. وسىعان بايلانىستى، تاراپتار «سولتۇستىك-وڭتۇستىك» حالىقارالىق كولىك ءدالىزى مەن «قازاقستان-تۇرىكمەنستان-يران» تەمىر جولى ارقىلى جۇك جانە ترانزيتتىك تاسىمالدى ۇلعايتۋ، «قازاقستان-يران-يراك» جانە «قازاقستان-تۇرىكمەنستان-يران-ارمەنيا» جاڭا كولىك دالىزدەرىن اشۋ، ەكى ەل پورتتارى اراسىندا كەمە قاتىناسىن دامىتۋ جانە شاحيد رادجاي مەن چاباحار پورتتارىندا كولىك-لوگيستيكا بويىنشا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ ماسەلەلەرىن زەردەلەۋگە ازىرلىگىن ءبىلدىرىپ، ەكىجاقتى بايلانىستى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە بەيىلدىلىگىن راستادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
سونىمەن قاتار، تاراپتار بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن ەكى ەلدىڭ كولىك-لوگيستيكا سالاسىنا جاۋاپتى تۇلعالارى اراسىندا تۇراقتى كەزدەسۋلەر وتكىزۋدىڭ ماڭىزدىعىن اتاپ ءوتتى.
قازاق دالاسىن يرانمەن ساباقتاستىرۋ ماسەلەلەرى بىرلەسكەن ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ يراندا وتەتىن كەزەكتى وتىرىسىندا قاراستىرىلاتىن بولادى.
بۇدا بۇرىن يران پرەزيدەنتى ماسۋد پەزەشكيان قازاقستان ەۋرازيانىڭ ماڭىزدى تورابىنا اينالعانىن ايتتى.