قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ ورتاق ۇستانىمى ايماقتىق ينتەگراتسياعا وڭ اسەر ەتەدى - ساراپشى
تاشكەنت. KAZINFORM - رەسمي استانا مەن تاشكەنتتىڭ بولاشاققا قاتىستى ورتاق ۇستانىمى ورتالىق ازياداعى ينتەگراتسياعا وڭ اسەر ەتەدى. مۇنداي پىكىردى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى قارساڭىندا Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەرگەن بەلگىلى وزبەكستاندىق ساياساتتانۋشى فارحود توليپوۆ ءبىلدىردى.
- قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ قازىرگى قارىم-قاتىناسى ستراتەگيالىق سيپاتقا يە. بىرنەشە جىل بۇرىن بۇل بايلانىستار وداقتاستىق دەڭگەيىنە شىقتى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ حيۋاعا جاساعان كەيىنگى بەيرەسمي ساپارى بارىسىندا پرەزيدەنتتەر بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى. وندا مەملەكەت باسشىلارى ستراتەگيالىق، وداقتاستىق قارىم-قاتىناسپەن قاتار، قازاق-وزبەك ىنتىماقتاستىعى، ساياسي بايلانىستار ەندى ەكىجاقتى تاندەم فورماتىندا داميتىنىن ايتتى. بۇل ءوزارا سەنىمنىڭ جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن اڭعارتادى، - دەپ پىكىر ءبىلدىردى فارحود توليپوۆ Kazinform تىلشىسىنە سۇحبات بەرە وتىرىپ.
ساراپشىنىڭ سوزىنشە، قازاقستان مەن وزبەكستان ىقپالداستىعى وڭىردەگى ينتەگراتسيا ءۇردىسىن جۇيەلى جۇرگىزۋگە ىقپال ەتەدى.
- اناليتيكتەر 90-جىلداردان باستاپ وڭىردەگى ەڭ نەگىزگى مەملەكەتتەر - قازاقستان مەن وزبەكستاننىڭ جاقىنداسۋى ايماقتاعى ينتەگراتسيانىڭ ولشەمى ەكەنىن ايتىپ كەلەدى. بۇل قوس ەل اراسىندا قابىلدانعان دەكلاراتسيادا دا جازىلعان. رەسمي استانا مەن تاشكەنتتىڭ بولاشاققا قاتىستى ورتاق ۇستانىمى ورتالىق ازياداعى ينتەگراتسياعا تىكەلەي ءارى وڭ اسەر ەتەدى، - دەدى فارحود توليپوۆ.
ساياسات تانۋشى اتاپ وتكەندەي، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى ەكى اراسىنداعى ىنتىماقتاستى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان تاعى ءبىر ماڭىزدى قادام بولماق.
- مەنىڭ ويىمشا، ساپار اياسىندا ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق بايلانىستاردى بەكەمدەي تۇسەتىن ماڭىزدى قۇجاتتار قابىلدانادى. قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ وزبەكستانعا مەملەكەتتىك ساپارى ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋى قارساڭىندا وتەدى. تيىسىنشە، پرەزيدەنتتەر وسى ءىس-شارانىڭ كۇن ءتارتىبىن بىرلەسە اقىلداسۋى دا ىقتيمال، - دەپ تۇيىندەدى ف. توليپوۆ.
ەسكە سالايىق، 14-15-قاراشا كۇندەرى قاسىم-جومارت توقايەۆ وزبەكستان پرەزيدەنتى شاۆكات ميرزيەيەۆتىڭ شاقىرۋىمەن تاشكەنتكە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلەتىنى حابارلاندى. مەملەكەتتەر باسشىلارى شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزەدى، سونداي-اق پرەزيدەنتتەردىڭ توراعالىعىمەن قازاقستان-وزبەكستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى.
ال 16-قاراشادا پرەزيدەنت تاشكەنتتە وتەتىن ورتالىق ازيا جانە ازەربايجان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە قاتىسادى.