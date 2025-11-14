قازاقستان مەن وزبەكستان پرەزيدەنتتەرى ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبانى ىسكە قوسادى
تاشكەنت. قازاقپارات - 14-15-قاراشادا مەملەكەتتىك ساپارمەن وزبەكستانعا باراتىن قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ كورشىلەس ەلدىڭ باسشىسى شاۆكات ميرزيەيەۆپەن كەلىسسوز جۇرگىزەدى، سونداي-اق ءبىرقاتار جوبانى ىسكە قوسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ساپار باعدارلاماسىنا سايكەس، قازاقستان مەن وزبەكستان كوشباسشىلارىنىڭ توراعالىعىمەن تاشكەنتتە جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەستىڭ ەكىنشى وتىرىسى وتەدى. بۇعان قوسا، پرەزيدەنتتەر ساۋدا، ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا، كولىك جانە لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، سۋ رەسۋرستارى، مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان جوبالاردى تالقىلايدى.
وزبەكستان باسشىسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن اتاپ وتكەندەي، كەزدەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاۆكات ميرزيەيەۆ جاھاندىق ساياسات جانە ايماقتاعى ماڭىزدى ماسەلەلەر بويىنشا پىكىر الماسادى.
مۇنىمەن بىرگە، پرەزيدەنتتەردىڭ قاتىسۋىمەن حالىقارالىق ونەركاسىپتىك كووپەراتسيا ورتالىعى جانە ءبىرقاتار بىرلەسكەن جوبالار ىسكە قوسىلادى. ساپار اياسىندا قازاقستان مەن وزبەكستان اراسىنداعى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك جانە وداقتاستىق قارىم-قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋگە باعىتتالعان بىرنەشە ماڭىزدى قۇجاتقا قول قويىلادى.
ال 16-قاراشادا قاسىم-جومارت توقايەۆ ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ VII كونسۋلتاتيۆتىك كەزدەسۋىنە دە قاتىسادى. اتالعان ءىس-شاراعا ءوڭىر ەلدەرىنىڭ پرەزيدەنتتەرىمەن قاتار، ازەربايجان باسشىسى يلحام اليەۆ قۇرمەتتى قوناق رەتىندە شاقىرىلعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىرەر كۇن بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ رەسەيگە مەملەكەتتىك ساپارمەن بارعان ەدى. ونىڭ بارىسىندا ەكى ەلدىڭ ىنتىماقتاستىعىن بەكەمدەي تۇسەتىن قۇجاتتار قابىلداندى.
اۆتور
ءاليحان اسقار