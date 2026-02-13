قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان كوشى- قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ۇكىمەتى مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتى اراسىنداعى كوشى-قون سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى قاۋلى جوباسى 2 - ناۋرىزعا دەيىن «اشىق ن ق ا» پورتالىندا قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعارىلدى.
جوبانى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس ازىرلەگەن. اتاپ ايتقاندا، قۇجات «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ حالىقارالىق شارتتارى تۋرالى» جانە «حالىقتىڭ كوشى- قونى تۋرالى» زاڭدارىنىڭ تالاپتارى نەگىزىندە دايىندالدى.
- كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ كوشى- قون سالاسىندا اقپارات الماسۋدى جولعا قويۋعا، سونداي-اق قوس ازاماتتىق پەن زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى ءىس-قيمىل باعىتىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار، كەلىسىمنىڭ نەگىزگى ماقساتى - كوشى- قون پروتسەستەرىن ءتيىمدى رەتتەۋ، اقپاراتتىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى دامىتۋ جانە اتالعان سالاداعى قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ بويىنشا ءوزارا قولايلى جاعداي جاساۋ.
ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستان مەن تۇرىكمەنستان ۇكىمەتتەرى قىلمىسقا قارسى بىرلەسە كۇرەسەدى.