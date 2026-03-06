ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    22:58, 06 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قازاقستان مەن تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيدانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.

    ا
    Фото: ҚР СІМ

    سۇحبات بارىسىندا مينيسترلەر تاياۋ شىعىستاعى قازىرگى احۋالدى جانە ونى دەەسكالاتسيالاۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. تۇرىك تاراپى تۇركيا مەن ازەربايجان اۋماقتارىنا جاسالعان اسكەري شابۋىلدارعا بايلانىستى ەلەۋلى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.

    سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ءوزارا بەيىلدىلىگىن راستادى.

    سۇحبات قورىتىندىسى بويىنشا ەكى مەملەكەتتىڭ سىرتقى ىستەر جانە كولىك مينيسترلىكتەرى دەڭگەيىندە كەزدەسۋ وتكىزۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.

    ايتا كەتەيىك، يزرايلدىڭ قورعانىس ارمياسى يران استاناسى تەگەراندا «يراندىق رەجيمنىڭ ينفراقۇرىلىمىنا» قارسى اۋقىمدى سوققىلار باستالعانىن مالىمدەدى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات ىقپالداستىق
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار