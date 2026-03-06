قازاقستان مەن تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلەرى تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ەرمەك كوشەربايەۆ تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى حاكان فيدانمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى.
سۇحبات بارىسىندا مينيسترلەر تاياۋ شىعىستاعى قازىرگى احۋالدى جانە ونى دەەسكالاتسيالاۋ مۇمكىندىكتەرىن تالقىلادى. تۇرىك تاراپى تۇركيا مەن ازەربايجان اۋماقتارىنا جاسالعان اسكەري شابۋىلدارعا بايلانىستى ەلەۋلى الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆولاردىڭ باسشىلارى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردى ودان ءارى دامىتۋعا ءوزارا بەيىلدىلىگىن راستادى.
سۇحبات قورىتىندىسى بويىنشا ەكى مەملەكەتتىڭ سىرتقى ىستەر جانە كولىك مينيسترلىكتەرى دەڭگەيىندە كەزدەسۋ وتكىزۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
ايتا كەتەيىك، يزرايلدىڭ قورعانىس ارمياسى يران استاناسى تەگەراندا «يراندىق رەجيمنىڭ ينفراقۇرىلىمىنا» قارسى اۋقىمدى سوققىلار باستالعانىن مالىمدەدى.