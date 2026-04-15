قازاقستان مەن تۇركيا ساۋدا اينالىمىن 15 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە ءوزارا ينۆەستيتسيالاردى ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىس جالعاسادى. بۇل تۋرالى تۇركيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجيەۆدەت يىلماز ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ايماقتاعى جانە جاھاندىق وزگەرىستەر ەكى ەلدىڭ ءوزارا ءىس-قيمىلىن كۇشەيتۋدى تالاپ ەتەدى. وسىعان بايلانىستى كولىك جانە لوگيستيكا سالاسى نەگىزگى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە ايقىندالعان.
- كاسپي تەڭىزى ارقىلى جۇك تاسىمالىن ارتتىرۋدان باستاپ، كەدەندىك راسىمدەردى جەڭىلدەتۋگە دەيىنگى كەشەندى شارالار قاراستىرىلىپ وتىر. ورتا ءدالىز دەپ اتالاتىن باعىتتى تۇركيا، قازاقستان، ازەربايجان، گرۋزيا سياقتى ەلدەردىڭ قاتىسۋىمەن كۇشەيتۋ كوزدەلۋدە. قازىرگى جاعدايدا بۇل باعىتقا الەمدىك سۇرانىستىڭ ارتىپ وتىرعانى بايقالادى، - دەدى ۆيتسە-پرەزيدەنت.
سونداي-اق ول ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ستراتەگيالىق مانىنە توقتالدى.
- قازاقستان مۇنايىن الەمدىك نارىققا جەتكىزۋدە ازەربايجان مەن تۇركيانىڭ ءرولىن ارتتىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلۋدا. بۇدان بولەك، تۇرىك ەنەرگەتيكالىق كومپانيالارى قازاقستاندا بارلاۋ مەن وندىرۋدەن باستاپ ءتۇرلى دەڭگەيدە بەلسەندىرەك جۇمىس ىستەۋگە نيەتتى، - دەدى دجيەۆدەت يىلماز.
ۆيتسە-پرەزيدەنتتىڭ مالىمەتىنشە، ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىس تۇراقتى ءوسىم كورسەتىپ وتىر. وتكەن جىلى تاۋار اينالىمى 10 ميلليارد دوللارعا جۋىقتاعان.
- الداعى ماقسات - بۇل كورسەتكىشتى 15 ميلليارد دوللارعا جەتكىزۋ. وعان ءونىم تۇرلەرىن كەڭەيتۋ جانە ينۆەستيتسيا كولەمىن ۇلعايتۋ ارقىلى قول جەتكىزەمىز، - دەدى ول.
ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىل دا وڭ ديناميكاعا يە. تۇركيادان قازاقستانعا 5 مىڭنان استام كومپانيا ينۆەستيتسيا سالىپ، ونىڭ جالپى كولەمى 5-6 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. ال قازاقستاننان تۇركياعا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى 2 ميلليارد دوللاردان اسىپ، مىڭعا جۋىق كومپانيا جۇمىس ىستەپ تۇر.
- بۇل كورسەتكىشتەردى ودان ءارى ارتتىرۋ ساۋدا كولەمىنىڭ وسۋىنە قوسىمشا سەرپىن بەرەدى. سوندىقتان ەكى ەل دە ءوزارا ينۆەستيتسيالاردى ۇلعايتۋعا مۇددەلى، - دەدى ۆيتسە-پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان مەن تۇركيا اراسىنداعى ىنتىماقتاستىق جاڭا كەزەڭگە ءوتىپ، ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 14-وتىرىسى قورىتىندىسىندا 67 تارماقتان تۇراتىن ءىس-قيمىل جوسپارىنا قول قويىلعانى حابارلانعان ەدى.