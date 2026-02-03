قازاقستان مەن ۆەتنام «ورتا ءدالىز» ارقىلى جۇك تاسىمالىن جەدەلدەتپەك
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۆەتنام سوتسياليستىك رەسپۋبليكاسى پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ تۇراقتى ورىنباسارى نگۋەن حوا بينمەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەلىسسوز بارىسىندا 30 جىلدان اسا ۋاقىت ىشىندە قازاقستان مەن ۆەتنام اراسىندا ساياسي ديالوگ دايەكتى تۇردە دامىپ، ۇكىمەتارالىق جانە پارلامەنتارالىق ءوزارا ءىس-قيمىل نىعايىپ كەلە جاتقانى اتاپ ءوتىلدى. سەرىك ءجۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەل كوشباسشىلارى ەڭ الدىمەن ساۋدا، ينۆەستيتسيا، كولىك جانە لوگيستيكا، اوك جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى تەرەڭدەتۋدىڭ ناقتى باعىتىن بەلگىلەدى. قازاقستان 2026 -جىلعا قاراي ءوزارا تاۋار اينالىمىن ەكى ەسە ارتتىرۋعا نيەتتى. وسى جىلدىڭ ورتاسىندا ۆەتنامعا ساۋدا- ەكونوميكالىق ميسسيا جىبەرۋگە دايىن.
قازاقستان سەگىز جىلدا العاش رەت ۆەتنامعا 15 مىڭ توننادان استام بيداي ەكسپورتتاعانى اتاپ ءوتىلدى. 2025 -جىلى كونتەينەرلەردى شامادان تىس جۇكتەمەي، مۋلتيمودالدى لوگيستيكانى پايدالانا وتىرىپ، قازاقستاندىق استىقتىڭ العاشقى تىكەلەي ارالاس جەتكىزىلىمى ىسكە اسىرىلدى. بۇل جەتكىزۋ مەرزىمى مەن شىعىندى ازايتتى.
اتالعان تاجىريبە قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك-شىعىس ازيا ەلدەرىنە ازىق-تۇلىكتىڭ سەنىمدى جەتكىزۋشىسى رەتىندەگى ماڭىزدى قادامى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
ەكسپورتتىق الەۋەتتى ۇن، ەت، ءسۇت ءونىمى، سونداي-اق مايلى داقىل ەسەبىنەن ارتتىرۋعا بولادى.
وسىعان بايلانىستى قازاقستاندىق تاراپ ۆەتەريناريا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى كەلىسىمدى جانداندىرىپ، وعان اۋىل شارۋاشىلىعى جونىندەگى كىشى كوميتەتتىڭ ەكىنشى وتىرىسى كەزىندە قول قويۋدى ۇسىندى.
كولىك-لوگيستيكا سالاسىندا ۆەتنامدىق ارىپتەستەرگە وڭتۇستىك تەڭىز باعىتىمەن سالىستىرعاندا جۇك جەتكىزۋ مەرزىمىن 3-4 ەسە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتى («ورتا ءدالىز») ينفراقۇرىلىمىن كەڭىنەن پايدالانۋ تۋرالى ايتىلدى. قازاقستان وڭتايلى لوگيستيكالىق جاعداي جاساۋعا، بىرلەسكەن جوبالاردى، ونىڭ ىشىندە جەڭىل ونەركاسىپ پەن اۆتوموبيل جاساۋدى دامىتۋعا دايىن ەكەندىگىن ءبىلدىردى.
سونداي-اق 2026 -جىلى حانوي - الماتى - پراگا باعىتى بويىنشا VietJet Air تۇراقتى رەيسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىعان بايلانىستى استانا مەن حانوي اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ، سونداي-اق الماتى - حوشيمين رەيسىن قالپىنا كەلتىرۋدى قاراستىرۋ ۇسىنىلدى.
ەكى ەل اراسىنداعى ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىق جاڭاشا دامۋ ۇستىندە. قازاقستاندا ۆەتنام كاپيتالىنىڭ قاتىسۋىمەن ءبىرقاتار جوبا، سونىڭ ىشىندە الماتى وبلىسىندا Ak Bulak Village تۋريستىك كەشەنى مەن قونايەۆ قالاسىنىڭ «ارنا» يندۋستريالىق ايماعىندا ينۆەستيتسيا كولەمى $90 ميلليون بولاتىن ازىق-تۇلىك ءوندىرۋ زاۋىتىنىڭ قۇرىلىسى ىسكە قوسىلۋدا.
تاراپتار ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ شەشۋشى ءرولىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ كەزەكتى وتىرىسىن بيىلعى ماۋسىم-شىلدەدە وتكىزۋدى قاراستىرماق. سونداي-اق بيىل قازاقستان-ۆەتنام ىسكەرلىك كەڭەسىن قۇرۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلادى.
نگۋەن حوا بين قازاقستان مەن ۆەتنام اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىقتى اتاپ ءوتىپ، ايماقارالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى قوسقاندا، ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن جەتكىزدى. ول «ورتا ءدالىزدى» دامىتۋ جونىندەگى باستامالاردى قولداپ، سونداي-اق حوشيميندە قارجى ورتالىعىن قۇرۋعا وراي، «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعىن دامىتۋ جونىندەگى قازاقستاندىق تاجىريبەنى زەردەلەۋگە قىزىعۋشىلىق ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا ۆەتنامدىق تاراپ قازاقستان- ۆەتنام ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلۋىن قولدادى. بۇل ءۇشىن ءوزارا ساۋدا كولەمىن ودان ءارى ارتتىرۋدا ەلەۋلى الەۋەت بار.