قازاقستان مەن رەسەي ونەركاسىپ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار قازاقستانعا جۇمىس ساپارىمەن كەلگەن رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى دەنيس مانتۋروۆپەن كەزدەستى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىنىڭ كەڭ اۋقىمىن تالقىلادى. ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى دامىتۋعا جانە اۆتوموبيل، تەمىرجول، ماشينا جاساۋ مەن مەتاللۋرگيا سياقتى نەگىزگى سالالاردا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
رومان سكليار قازاقستاننىڭ ونەركاسىپتىك كووپەراتسياعا، كاسىپورىنداردىڭ تەحنولوگيالىق دەڭگەيىن ارتتىرۋعا جانە ەكى ەلدىڭ بيزنەسى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر جاساۋعا باعىتتالعان رەسەي فەدەراتسياسىمەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كەڭەيتۋگە مۇددەلى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
تاراپتار ارىپتەستىك بايلانىستاردى دامىتۋ جانە ونەركاسىپ سالاسىندا بىرلەسكەن باستامالاردى جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا بەلسەندى جۇمىستى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەندىكتەرىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت رەسەي فەدەراتسياسى ۇكىمەتى ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارىن قابىلداعان ەدى.