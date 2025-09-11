قازاقستان مەن قىتايدى تاتۋ كورشىلىك، كوپ جىلدىق ىنتىماقتاستىق بايلانىستىرادى - مينيستر
استانا. KAZINFORM - ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا حۋانجان مەديتسينالىق ورتالىعىنان Shanghai Maijieke Investment Management Co.، Ltd كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسۋ وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلادى. ۆەدومستۆو باسشىسى قازاقستان مەن قىتاي تاتۋ كورشىلىك، ستراتەگيالىق ارىپتەستىك جانە كوپجىلدىق ىنتىماقتاستىق قارىم-قاتىناستارىن بايلانىستىراتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇگىنگى تاڭدا ەكى ەلدىڭ دە مەديتسينا عىلىمىن دامىتۋعا، تسيفرلاندىرۋعا، دەنساۋلىق ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا جانە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋگە ەرەكشە نازار اۋدارىلۋدا.
- ءبىز مەديتسينالىق جابدىقتاردى قالپىنا كەلتىرۋ جانە جاھاندىق ساۋدا بويىنشا بىرەگەي ۇلگىنى جۇزەگە اسىراتىن سىزدەرىڭ كومپانياڭىزدىڭ ۇلكەن الەۋەتىن اتاپ وتەمىز. قازاقستان مەديتسينالىق تەحنولوگيالاردى جاڭارتۋعا جانە ۇتىمدى پايدالانۋعا مۇددەلى جانە ءبىز سەرۆيستىك قىزمەت كورسەتۋ جانە كادرلاردى دايارلاۋ ورتالىقتارىن دامىتۋعا باعىتتالعان بىرلەسكەن جوبالاردى قاراۋعا دايىنبىز، - دەدى مينيستر.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن سوزىلمالى اۋرۋلاردىڭ الدىن العان دارىگەرلەرگە سىياقى بەرىلەتىنى حابارلاندى.