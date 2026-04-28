قازاقستان مەن قىتاي زيانكەستەرگە قارسى بىرلەسكەن مونيتورينگ جۇرگىزەدى
استانا. KAZINFORM - ا ش م-دە ق ح ر-مەن اگرارلىق مەترولوگيا، ستاندارتتار جۇيەسىن ءوزارا تانۋ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ سالالارىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىل ماسەلەلەرى تالقىلاندى. كەزدەسۋ «ءبىر بەلدەۋ - ءبىر جول» باستاماسى اياسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ماقساتىندا ءوتتى.
كەزدەسۋگە ا ش م ا و ك-دەگى مەملەكەتتىك ينسپەكسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ساكەن قانىبەكوۆ، سونداي-اق ۇلتتىق اگرارلىق عىلىمي-ءبىلىم بەرۋ ورتالىعىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
قىتاي دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىندا شۇار نارىقتى قاداعالاۋ جانە باسقارۋ بيۋروسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى جۋ سين، شينجاڭ مەترولوگيا جانە سىناق ينستيتۋتىنىڭ، ساپا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ ينستيتۋتىنىڭ، EAVISION Robotic Technologies كومپانياسىنىڭ، «SUNKAR EAVISION» ج ش س-نىڭ قىزمەتكەرلەرى بولدى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا تاراپتار قاۋىپتى زيانكەستەردىڭ، سونىڭ ىشىندە ءۇيىرلى شەگىرتكەلەردىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىستارعا ەرەكشە نازار اۋداردى. بۇل باعىتتاعى شارالار ەكى ەل اۋماعىندا دا، شەكارا ماڭى وڭىرلەرىندە دە جۇزەگە اسىرىلۋدا.
اۋىل شارۋاشىلىعى القاپتارىن جەدەل مونيتورينگتەۋگە جانە نىسانالى وڭدەۋ جۇرگىزۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن پايدالانۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
كەزدەسۋ اياسىندا قاتىسۋشىلار ترانسشەكارالىق زيانكەستەر مونيتورينگى سالاسىنداعى قازىرگى جاعداي تۋرالى اقپارات الماسىپ، درونداردى قولدانۋدىڭ پراكتيكالىق قىرلارىن، سونداي-اق ولشەۋ، سىناق جۇرگىزۋ جانە قولدانىلاتىن جابدىقتىڭ تيىمدىلىگىن باعالاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار فيتوسانيتاريالىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بىرلەسكەن كۇش-جىگەردى ۇيلەستىرۋدى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى. ءتيىمدى مونيتورينگ، دەرەكتەرمەن جەدەل الماسۋ جانە وزىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ اگرارلىق سەكتوردىڭ تۇراقتى دامۋى مەن اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىن قورعاۋدىڭ نەگىزگى شارتتارى بولىپ تابىلادى.
قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ارىپتەستىك ۇلتتىق جانە وڭىرلىك دەڭگەيدە فيتوسانيتاريالىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنىن راستايدى.