قازاقستان مەن قىتاي سۋ سالاسىنىڭ ماماندارىن دايارلايتىن كوللەدج قۇرماق
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ ماماندارىن دايارلايتىن بىرلەسكەن كوللەدج قۇرۋدى پىسىقتاپ جاتىر، دەپ حابارلايدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان مەن ق ح ر ەلىمىزدىڭ سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنا جۇمىسشى كادرلار دايارلايتىن بىرلەسكەن كوللەدج قۇرۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرۋدى جوسپارلاپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، كوللەدجدى قۇرۋدىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق-قۇقىقتىق مودەلىن ازىرلەۋ، سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، باسىم باعىتتاعى ماماندىقتار بويىنشا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىن دايىنداۋ جانە كەلىسۋ كوزدەلگەن.
سونداي-اق سۋ شارۋاشىلىعى وبەكتىلەرىندە وندىرىستىك تاجىريبەدەن ءوتىپ، دۋالدى وقىتۋدى ەنگىزۋ جانە وقۋ جوسپارلارىن، زەرتحانالىق بازانى جانە بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ باعدارلامالارىن ازىرلەۋگە قىتايلىق سەرىكتەستەردى تارتۋ كوزدەلەدى.
بۇدان بولەك، ءبىلىم الۋشىلاردىڭ اكادەميالىق ۇتقىرلىعىن ۇيىمداستىرۋ، ونىڭ ىشىندە قىسقامەرزىمدى تاعىلىمدامالار مەن وقۋ مودۋلدەرىن وتكىزۋ، سونداي-اق تۇلەكتەردىڭ بىلىكتىلىگىن تانۋ جانە ولاردى سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى ۇيىمدارعا ودان ءارى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ ماسەلەلەرىن پىسىقتاۋ قاراستىرىلعان.
- بۇل جوبانى ىسكە اسىرۋ قىتاي تاراپىنىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن جۇزەگە اسىرىلادى. كوللەدج بىلىكتى جۇمىسشى كادرلار مەن ورتا بۋىن ماماندارىن دايارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن بىرلەسىپ، قازىرگى ۋاقىتتا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن مامانداردىڭ بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ جۇمىستارى دا جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل Power China كومپانياسىنىڭ ەسەبىنەن قىتايعا وقۋعا 200 ادام جىبەرىلەدى. بىلتىر كورشى ەلدە سۋ شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى 125 مامانىمىز ءبىلىمىن جەتىلدىرگەن بولاتىن، - دەدى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنىڭ عىلىم جانە يننوۆاتسيالىق تەحنولوگيالار دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى ءلاززات ءجۇسىپوۆا.
بۇعان دەيىن قىتايدا وقۋ ءۇشىن قازاقستاندىق تالاپكەرلەرگە 73 ءبىلىم گرانتى بەرىلەتىنى انىقتالدى.