قازاقستان مەن قىتاي جول سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتاردى بىرلەسىپ ازىرلەمەك
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن قىتاي جول قۇرىلىسى سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتاردى ازىرلەۋ جانە جاڭا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتىپ جاتىر.
21-22 - ءساۋىر كۇندەرى استانا جانە الماتى قالالارىندا «قازاقستان جول عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى» ا ق (قازجولعزي) مەن قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ عىلىمي- تەحنولوگيالىق ۇيىمدارى اراسىندا ءبىرقاتار جۇمىس كەزدەسۋلەرى ءوتتى. كەلىسسوزدەر بارىسىندا ق ح ر كولىك مينيسترلىگىنىڭ اۆتوموبيل جولدارى عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتى (RIOH) دەلەگاتسياسىمەن ISO اياسىندا حالىقارالىق ستاندارتتاردى بىرلەسىپ ازىرلەۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
- تاراپتار جول سالاسىندا حالىقارالىق ستاندارتتاردى ازىرلەۋ، زاماناۋي تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ جانە ساپا تالاپتارىن ۇيلەستىرۋ باعىتىندا بىرلەسكەن جۇمىستى كۇشەيتۋگە ۋاعدالاستى. سونىمەن قاتار اۆتوموبيل جولدارىن پايدالانۋ ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، كەلىسىلگەن تاسىلدەر قالىپتاستىرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلدى. قىتايلىق سەرىكتەستەرمەن جاڭا ماتەريالداردى سىناۋ، ولاردى قازاقستاننىڭ كليماتتىق جاعدايلارىنا بەيىمدەۋ، سونداي- اق يننوۆاتسيالىق شەشىمدەردى ەنگىزۋ تەتىكتەرى تالقىلاندى. اتاپ ايتقاندا، «الماتى - شەلەك - قورعاس» اۆتوجولىنداعى توزۋعا ءتوزىمدى GT-8 اسفالت قاباتى قولدانىلعان تاجىريبەلىك ۋچاسكەنىڭ ناتيجەلەرى قارالىپ، ونىڭ پايدالانۋ كورسەتكىشتەرىنە مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ جاتقانى ايتىلدى، - دەلىنگەن كولىك مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
كەزدەسۋلەر بارىسىندا جول-قۇرىلىس ماتەريالدارىن قولدانۋ، ينفراقۇرىلىمدى تەكسەرۋدىڭ زاماناۋي ادىستەرى، سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ، سونداي-اق كوپىرلەردىڭ قىزمەت ەتۋ مەرزىمىن ۇزارتۋ ماسەلەلەرى دە كوتەرىلدى.
ىنتىماقتاستىق اياسىندا جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن باعالاۋ، حالىقارالىق اۆتوتاسىمالدى دامىتۋ، ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەلەرىن ەنگىزۋ جانە «جاسىل» تەحنولوگيالاردى ىلگەرىلەتۋ باعىتتارى باسىمدىق رەتىندە بەلگىلەنگەن.
تاراپتار عىلىمي زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ، پيلوتتىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ، تاجىريبە الماسۋ جانە بىرلەسكەن ينفراقۇرىلىمدىق باستامالاردى دامىتۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىرۋعا نيەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جول ينفراقۇرىلىمىن ساقتاۋ ءۇشىن جاڭا تەحنولوگيالار ەنگىزىلەتىنى حابارلاندى.