قازاقستان مەن قىتاي ش ى ۇ اياسىندا كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا بەيىل
استانا. KAZINFORM - ش ى ۇ اياسىنداعى ىنتىماقتاستىق قازاقستاننىڭ ايماقتىق ۇستانىمىمەن ۇندەسىپ وتىر. قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم- جومارت توقايەۆ قىتايلىق China Daily باسىلىمىندا جاريالانعان «قازاقستان مەن قىتايدىڭ بەرىك ءارى سەنىمدى قارىم- قاتىناسى - تابىستى ىنتىماقتاستىقتىڭ كەپىلى» اتتى ماقالاسىندا وسىلاي دەدى.
پرەزيدەنتتىڭ سوزىنشە، ديپلوماتيالىق تۇرعىدان قازاقستان مەن قىتاي شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ اياسىندا تىعىز جۇمىس ىستەۋگە بەيىل.
- ش ى ۇ تۇراقتىلىققا، ەكونوميكالىق دامۋعا جانە مادەني الماسۋعا دانەكەر بولىپ، ەۋرازياداعى كوپجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ نەگىزگى الاڭىنا اينالدى. ۇيىمنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ەلدەر رەتىندە قازاقستان مەن قىتاي ءوڭىردى جان- جاقتى دامىتۋ ىسىنە شىۇ الەۋەتىن تولىق پايدالانۋ ءۇشىن بىرگە جۇمىس ىستەپ جاتىر. قىتايدىڭ قازىرگى ءتوراعالىعى اياسىندا ش ى ۇ وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا، ەكونوميكالىق ينتەگراتسيانى تەرەڭدەتۋگە جانە مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستاردى كۇشەيتۋگە ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىر. اتالعان باسىمدىقتار قازاقستاننىڭ ءوز ايماعىمىزعا قاتىستى ۇستانىمىمەن بارىنشا ۇندەسەدى، - دەدى توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى اتاپ وتكەندەي، تيانجين قالاسىندا وتەتىن ش ى ۇ- نىڭ تاريحي ءسامميتى ۇيىمنىڭ الداعى دامۋ تراەكتورياسىن ايقىندايدى.
- باسقوسۋ وزەكتى جاھاندىق ماسەلەلەر بويىنشا ستراتەگيامىزدى ۇيلەستىرىپ، ينستيتۋتتىق رەفورمالاردى ىلگەرىلەتۋگە ايرىقشا مۇمكىندىك بەرەدى. سامميت قازىرگى الماعايىپ زاماندا ش ى ۇ- نىڭ الەمدەگى تۇراقتىلىقتى ساقتاۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوساتىن بىرلەستىك رەتىندەگى ءرولىن نىعايتا تۇسەرىنە سەنىمدىمىن. قازىرگى جاعدايدا شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ءوزارا قۇرمەتكە جانە بىرگە دامۋعا نەگىزدەلگەن ۇستانىمىنىڭ وزەكتىلىگى بۇرىنعىدان بەتەر ارتا ءتۇستى، - دەپ تۇيىندەدى پرەزيدەنت.
