قازاقستان مەن قىتاي بىرلەسكەن تۇڭعىش تەلەحيكايانى باستادى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
قىتاي مەن ش ى ۇ ەلدەرى اراسىنداعى ەكونوميكالىق جانە ساۋدا ىنتىماقتاستىعى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى - «حالىق گازەتى»
قىتايدىڭ باس كەدەن باسقارماسىنىڭ دەرەگىنە سايكەس وسى جىلدىڭ العاشقى جەتى ايىندا قىتايدىڭ شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنا مۇشە باسقا مەملەكەتتەرگە يمپورتى مەن ەكسپورتىنىڭ جالپى قۇنى 2,11 تريلليون يۋانعا جەتكەن. بۇل وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %3 عا ءوسىپ، اۋقىمى جاعىنان رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى، دەپ حابارلايدى «حالىق گازەتى».
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان ۇيىمنىڭ باسشىلىعىمەن ش ى ۇ ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق، ءوزارا بايلانىستار جانە باسقا سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتىپ ورتاق وركەندەۋ جولىنا ءتۇستى.
شاندۋن ولكەسىنىڭ چيڭداۋ قالاسىنداعى شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ دەمونستراتسيالىق ايماعى حالىقارالىق اۆتوموبيل كولىگىمەن تاسىمالداۋ ورتالىعىنان شىعاتىن جەمىس- جيدەك پەن كوكونىس تيەلگەن جۇك كولىكتەرى تىكەلەي ماسكەۋگە دەيىن بارا الادى. ال، دۋبايعا جاڭا توقپەن جۇرەتىن كولىكتەر جىبەرىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار اۋعانستاننان جەتكىزىلەتىن تاۋارلار دا وسى جەردەن قىتاي نارىعىنا شىعادى. 2018 -جىلى قۇرىلىسى ماقۇلدانعاننان بەرى دەمونستراتسيالىق ايماق ىنتىماقتاستىق مودەلىنىڭ جاڭا ءتۇرىن تۇراقتى زەرتتەپ كەلەدى. وسى ۋاقىت ىشىندە «جىبەك جولى ەلەكتروندىق كوممەرتسياسى» ءۇشىن كەشەندى قىزمەت كورسەتۋ بازاسىن دايىندادى. سونداي-اق، «سەنىمدى ش ى ۇ» ترانسشەكارالىق پلاتفورما ازىرلەپ كاسپورىندارعا جۇيەلى شەشۋ جولدارىن ۇسىندى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «بەيجىڭدە ش ى ۇ-عا مۇشە ەلدەردىڭ جادىگەرلەرى كورسەتىلدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ مالىمەتىنشە، 27-تامىزدا بەيجىڭدەگى قىتاي ۇلتتىق مۇراجايىندا قىتايدىڭ مادەنيەت جانە تۋريزم مينيسترلىگى ۇيىمداستىرعان «وركەنيەت جۇلدىزدار تەڭىزى - شاڭحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمى ەلدەرىنىڭ ۇلتتىق مۋزەيىندەگى مادەني مۇرالار بىرلەسكەن كورمەسى» اشىلدى.
كورمەدە ش ى ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ 10 ەلىندەگى مادەني جانە كورمە مەكەمەلەرىنەن 220 مادەني جادىگەر قويىلدى. ولار ش ى ۇ-عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ تەرەڭ مادەني مۇراسىن كورسەتىپ، جىبەك جولى ارقىلى وركەنيەتتەردىڭ الماسىپ، ءوزارا ۇيرەنىپ، ءوزارا ونەگە الۋ، ءبىر-بىرىنە اسەر ەتۋ سىندى تاريحي پروتسەستى كورسەتكەن.
وزبەكستاندا قانشا وتباسى بار ەكەنى بەلگىلى بولدى - ءوزا
مەملەكەتتىك ستاتيستيكا كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 2025 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنا قاراي وزبەكستاندا جالپى 10 ميلليون 244 مىڭ 241 وتباسى تىركەلگەن. سونىمەن قاتار، ايماقتار بويىنشا وتباسىلار سانىن جاريالانعان.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا «ءوز ا» اقپارات اگەنتتىگى حابارلادى.
وزبەكستاندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، فەرعانا وبلىسىندا - 1177396 وتباسى، سامارقاند وبلىسىندا - 1082846 وتباسى جانە تاشكەنت قالاسىندا - 1011537 وتباسى بار ەكەن. سونداي-اق قالعان وبلىستاردا قانشا وتباسى بار ەكەنى تۋرالى اقپاراتتاردى جازعان.
«ءوزا»-نىڭ كەلتىرگەن دەرەگىنە سۇيەنسەك، 1-شىلدە جاعدايىندا وزبەكستاننىڭ تۇراقتى حالقى شامامەن 37859698 ادامدى قۇرادى. بۇل كورسەتكىش 2024 -جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2 پايىزعا ارتقان. ونىڭ ىشىندە، ايەلدەر سانى - 18,8 ميلليون ادام، ەرلەر سانى - 19,1 ميلليون ادام. ال قالا تۇرعىندارى - 19,3 ميلليون ادام بولسا، اۋىل تۇرعىندارى - 18,6 ميلليون ادام.
سونداي-اق وسى اپتادا «ءوز ا»-دا «تاشكەنت مەتروسىندا جىل سوڭىنا دەيىن بارلىق كاسسالار جابىلادى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
وزبەكستاندىق باسىلىمنىڭ مالىمەتىنشە، 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن تاشكەنت مەتروپوليتەنىنىڭ بارلىق بەكەتىندە بيلەت ساتاتىن اۆتوماتتار ورناتىلىپ، كاسسالار جابىلادى.
مەتروپوليتەن حابارىندا ايتىلعانداي، جابىلىپ جاتقان كاسسالارداعى وپەراتور قىزمەت ورنى بىرتىندەپ قىسقارتىلۋدا. اتاپ ايتقاندا، العاشقى كەزەڭدە 204 كاسسا وپەراتورىنىڭ شتاتتىق بىرلىگى بەلگىلەنگەن نورماتيۆتىك- قۇقىقتىق قۇجاتتارعا سايكەس قىسقارتىلدى.
جىل سوڭىنا دەيىن مەتروپوليتەننىڭ بارلىق بەكەتتەرىنە اۆتوماتتاندىرىلعان تەرمينالدار ورناتۋ جوسپارلانعان. ناتيجەسىندە تاشكەنت مەتروسىندا كاسسا وپەراتورى مەن اعا وپەراتور قىزمەتتەرىنە قاجەتتىلىك قالمايدى.
يراننىڭ فۋتزالدان ەرلەر ۇلتتىق قۇراماسى الەمدە ۇزدىكتەردىڭ قاتارىندا - Parstoday
يراننىڭ فۋتزالدان ەرلەر ۇلتتىق قۇراماسى ف ي ف ا-نىڭ سوڭعى رەيتينگىندە الەمدە بەسىنشى ورىندا تۇر، دەپ جازدى Parstoday اقپارات اگەنتتىگى.
Parstoday اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، حالىقارالىق فۋتبول قاۋىمداستىعى فەدەراتسياسىنىڭ (ف ي ف ا) 2025 -جىلدىڭ تامىز ايىنداعى رەيتينگىندە يراننىڭ فۋتزال قۇراماسى الەمدە بەسىنشى ورىنعا تۇرۋ ارقىلى ءوزىنىڭ ساپاسىن كورسەتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇل رەيتينگتە برازيليا، پورتۋگاليا، يسپانيا جانە ارگەنتينا قۇرامالارى بۇرىنعىسىنشا ءبىرىنشى- ءتورتىنشى ورىنداردى يەلەندى.
قازاقستان مەن قىتاي بىرلەسكەن تۇڭعىش تەلەحيكايانى باستادى - «جەنمين جيباو»
قىتاي مەن قازاقستان بىرلەسكەن «كۇتەمىن سەنى ىلەدە» اتتى تەلەحيكاياسىنىڭ ءتۇسىرىلىمى باستالدى.
سوعان بايلانىستى قورعاس مەملەكەت قاقپاسىنىڭ الدىندا ءتۇسىرۋ جۇمىسىن باستاۋدىڭ ءىس- شاراسىن وتكىزگەن.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا قىتايلىق «جەنمين جيباو» اقپاراتتىق پورتالى حابارلادى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل تەلەحيكايا ىلە ءوڭىرىن اڭگىمەنىڭ ارقاۋى ەتە وتىرىپ، سول جەردەگى موڭعۇلكۇرە اۋدانى، توعىزتاراۋ اۋدانى، قورعاس اۋدانى قاتارلى جەرلەرگە جانە قازاقستانعا بارىپ كورىنىس الادى.
كورەرمەن نازارىن جاڭا داۋىردەگى جاستاردىڭ ەسەيىپ- ەرجەتۋى مەن ەل ارالىق دوستىققا اۋدارىپ، ەكى ەلدىڭ ءارتۇرلى تۇسىنىكتەگى جاستارىنىڭ كەزدەسۋ، ءوزارا ءتۇسىنىسۋ، ءبىرىن-ءبىرى قۇرمەتتەۋى، بىرلىكتە جۇمىس ىستەۋى، ارمانعا بىرگە ۇمتىلۋى سىندى اسەرلى وقيعالار باياندالادى.
سوعىس سالدارىنان گازا بالالارى ءۇشىنشى جىل قاتارىنان مەكتەپكە بارا المايدى - TRT
يزرايلدىڭ گازاعا سوعىسى انكلاۆتاعى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن كۇيرەتتى، سەبەبى يزرايل ارمياسى سوعىس كەزىندە بارلىق ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىن زاقىمدادى نەمەسە جويعان.
گازا سەكتورىنداعى بالالار بىرنەشە كۇننەن كەيىن باستالاتىن جاڭا وقۋ جىلىندا دا مەكتەپكە بارا المايتىن بولدى. بۇل جاعداي قاتارىنان ءۇشىنشى رەت قايتالانىپ وتىر. بۇل تۋرالى ب ۇ ۇ-عا سىلتەمە جاساپ تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى سوعىس پالەستينالىق ۇرپاقتى ءبىلىم الۋ قۇقىعىنان ايىرىپ جاتقانىن ايتىپ ەسكەرتكەن.
- ءبىلىم الۋ - نەگىزگى قۇقىق، ەشبىر بالا بۇل قۇقىقتان ايىرىلماۋى كەرەك. بىلىمگە قولجەتىمدىلىك قورعالۋى ءتيىس. ول قالپىنا كەلتىرىلۋى قاجەت، - دەدى ب ۇ ۇ وكىلى ستەفان ديۋجارريك.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل داعدارىس «گازا سەكتورىنداعى بۇتىندەي ءبىر ۇرپاقتىڭ بولاشاعىنا قاۋىپ توندىرەدى».
«TRT»-نىڭ دەرەگىنشە، يزرايلدىڭ گازا سەكتورىنداعى سوعىسى قورشاۋداعى ايماقتىڭ ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىن كۇيرەتتى. سوعىس باستالعالى بەرى ءبىلىم بەرۋ ينفراقۇرىلىمىنىڭ 95 پايىزى زاقىمدالعان نەمەسە جويىلعان.
بۇل جاعداي 660 مىڭنان استام بالانى مەكتەپتەن ماقۇرىم قالدىرعان.
