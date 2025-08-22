13:22, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى
بىشكەك. KAZINFORM - كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى جەتىنشى وتىرىسىنىڭ شەشىمدەرىنە قول قويدى. رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىن 2030 -جىلعا قاراي 3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ بويىنشا جول كارتاسى جانە باسقا دا ۇكىمەتارالىق، ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتارمەن الماستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.