ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:22, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى

    بىشكەك. KAZINFORM - كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن قىرعىزستان مەملەكەتتەرى باسشىلارىنىڭ بىرلەسكەن مالىمدەمەسى قابىلداندى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Қазақстан мен Қырғызстан мемлекеттері басшыларының Бірлескен мәлімдемесі қабылданды
    Фото: Ақорда

    - سونىمەن قاتار قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن قىرعىز رەسپۋبليكاسى جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسى جەتىنشى وتىرىسىنىڭ شەشىمدەرىنە قول قويدى. رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرى ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىن 2030 -جىلعا قاراي 3 ميلليارد دوللارعا دەيىن ۇلعايتۋ بويىنشا جول كارتاسى جانە باسقا دا ۇكىمەتارالىق، ۆەدومستۆوارالىق قۇجاتتارمەن الماستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ قازاقستان مەن قىرعىزستان جوعارى مەملەكەتارالىق كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىستى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار