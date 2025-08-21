قازاقستان مەن قىرعىزستان شەكاراسىندا 30 باس جىلقى ۇرلاعان بارىمتاشىلار ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى مال ۇرلىعىنا قاتىستى ءىرى قىلمىستى اشتى.
وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قازاقستان مەن قىرعىزستان شەكاراسى ماڭىندا 31 باس جىلقى ۇرلانعان. بۇل قىلمىسقا بايلانىستى كەگەن اۋدانىندا 42 جانە 22 جاستاعى ەكى كۇدىكتى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. كەلتىرىلگەن جالپى شىعىن كولەمى - 16800000 تەڭگە.
- كۇدىكتىلەرگە قاتىستى مال ۇرلىعى فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ولاردىڭ باسقا دا ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى تەكسەرىلىپ جاتىر. تەرگەۋ جالعاسىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى.
ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، مال ۇرلىعى كوبىنە مالدى قاراۋسىز، باقىلاۋسىز جايىپ، قالدىرۋدان تۋىندايدى.
- مالدى كوبىنە باقتاشىسىز، ەركىن جايىلىمعا جىبەرەدى. يەلەرى جوعالعانىن اڭعارعاندا، مال جايىلىمنان الىس كەتىپ قالدى دەپ ويلاپ، وزدەرى ىزدەۋگە كىرىسىپ ۋاقىت جوعالتادى. ال ۇرىلاردى ۇستاۋ مەن ۇرلانعان مالدى قايتارۋدا العاشقى ساعاتتار شەشۋشى ءرول اتقارادى، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆودا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى وبلىسىندا 20 ميلليون تەڭگەنىڭ مالىن ۇرلاعان بارىمتاشىلار ۇستالدى.