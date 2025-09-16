ق ز
    22:31, 16 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىندا جاڭا اۋە باعدارى اشىلادى

    استانا. KAZINFORM - «قازاەروناۆيگاتسيا» ر م ك «قىرعىزاەروناۆيگاتسيا» مم- مەن بىرلەسىپ الماتى مەن قاراكول اراسىندا سانتاش اسۋى ارقىلى جاڭا اۋە باعىتىن اشۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    New air rout agreement
    فوتو: ق ر ازاماتتىق اۆياتسيا اگەنتتىگى

    قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، باعىت تاۋلى جاعدايدا ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ وتىراتىن ي ك ا و-نىڭ قازىرگى زامانعى تالاپتارى مەن RNAV-5 ناۆيگاتسيالىق سيپاتتاماسى ەسكەرىلىپ ازىرلەنگەن.

    - جاڭا باعىت سوناۋ 1970 -جىلدارى بولعان تاريحي باعىتتى جاڭعىرتىپ، «قارقىرا- اۆتودوروجنىي» شەكارا بەكەتتەرىنىڭ ماڭىنان وتەدى. ۇشىرىلىم الدىندا Beechcraft King Air 360 ۇشاعىندا بىرلەسكەن جەردەگى تەكسەرۋ جانە ۇشۋ ۆاليداتسياسى جۇرگىزىلدى، بۇل باعىتتىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستىگىن راستادى، - دەپ حابارلادى اگەنتتىك.

    بۇعان دەيىن 25-تامىزدان باستاپ قازاقستان مەن قىرعىزستان شەكاراسىنداعى «قارقارا- اۆتوموبيل» وتكىزۋ پۋنكتى تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە كوشكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

    سونداي-اق قازاقستان مەن قىرعىزستان حالىقارالىق اۆتوبۋس باعىتىن قالپىنا كەلتىرگەنىن جازدىق.

     

