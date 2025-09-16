قازاقستان مەن قىرعىزستان اراسىندا جاڭا اۋە باعدارى اشىلادى
استانا. KAZINFORM - «قازاەروناۆيگاتسيا» ر م ك «قىرعىزاەروناۆيگاتسيا» مم- مەن بىرلەسىپ الماتى مەن قاراكول اراسىندا سانتاش اسۋى ارقىلى جاڭا اۋە باعىتىن اشۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىق اۆياتسيا مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، باعىت تاۋلى جاعدايدا ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ وتىراتىن ي ك ا و-نىڭ قازىرگى زامانعى تالاپتارى مەن RNAV-5 ناۆيگاتسيالىق سيپاتتاماسى ەسكەرىلىپ ازىرلەنگەن.
- جاڭا باعىت سوناۋ 1970 -جىلدارى بولعان تاريحي باعىتتى جاڭعىرتىپ، «قارقىرا- اۆتودوروجنىي» شەكارا بەكەتتەرىنىڭ ماڭىنان وتەدى. ۇشىرىلىم الدىندا Beechcraft King Air 360 ۇشاعىندا بىرلەسكەن جەردەگى تەكسەرۋ جانە ۇشۋ ۆاليداتسياسى جۇرگىزىلدى، بۇل باعىتتىڭ حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستىگىن راستادى، - دەپ حابارلادى اگەنتتىك.
بۇعان دەيىن 25-تامىزدان باستاپ قازاقستان مەن قىرعىزستان شەكاراسىنداعى «قارقارا- اۆتوموبيل» وتكىزۋ پۋنكتى تاۋلىك بويى جۇمىس رەجيمىنە كوشكەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق قازاقستان مەن قىرعىزستان حالىقارالىق اۆتوبۋس باعىتىن قالپىنا كەلتىرگەنىن جازدىق.