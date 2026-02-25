قازاقستان مەن قاتار اراسىنداعى ينۆەستيسيالىق ىقپالداستىق تۋرالى كەزدەسۋ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ اقوردادا Power International Holding (PIH) كومپانياسىنىڭ باسشىلارى مۋاتاز ءال-حايات پەن رامەز ءال-حاياتتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا ەنەرگەتيكا جانە تەلەكوممۋنيكاتسيا سالالارىندا بىرلەسكەن ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى قاراستىرىلدى.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، گاز وڭدەۋ، تاسىمالداۋ جانە قۋات ءوندىرۋ سالالارى قازاقستان مەن قاتار اراسىنداعى ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىقتىڭ نەگىزى سانالادى. بۇل باعىتتاعى اۋقىمدى جوبالار ەلىمىزدىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگىنە ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
- مەملەكەت باسشىسىنا PIH كومپانياسىنىڭ تەلەكوممۋنيكاتسيا نارىعىنداعى قىزمەتىن كەڭەيتۋ جوسپارى باياندالدى. حولدينگ مۇنى Mobile Telecom Service (Tele2) بايلانىس وپەراتورىن ساتىپ الۋ كەلىسىمشارتى اياسىندا ىسكە اسىرماق، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كومپانيا وسى ارقىلى تەلەكوممۋنيكاتسيا ينفراقۇرىلىمىن جاڭعىرتۋعا، قىزمەتتىڭ ساپاسى مەن حالىققا قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا سەپتىگىن تيگىزەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
كەزدەسۋ سوڭىندا قازاقستان پرەزيدەنتى مەن PIH كومپانياسىنىڭ باسشىلارى ءوزارا ىقپالداستىقتى ودان ءارى جانداندىرىپ، پەرسپەكتيۆتى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا بەيىل ەكەنىن راستادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى كۋۆەيت امىرىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى.