قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىندا جاڭا اۆتوكولىك ءدالىزى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - موڭعوليا مەن قازاقستان اراسىنداعى ەڭ قىسقا اۆتوموبيل جولىنىڭ باعىتى ايقىندالىپ، سالىنىپ، پايدالانۋعا بەرىلەدى، دەپ حابارلايدى مونسامە.
وتكەن اپتادا قازاقستانعا موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋ. حۇرەلسۇحتىڭ مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا بايان-ولگەي ايماعىنا قاتىستى ءۇش ماڭىزدى ماسەلە بويىنشا كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى. بۇل تۋرالى موڭعوليا پرەزيدەنتىنىڭ ساپارى بارىسىندا دەلەگاتسيا قۇرامىندا قازاقستانعا كەلگەن بايان-ولگەي ايماعىنىڭ اكىمى ە. زاڭعار مالىمدەدى.
بىرىنشىدەن، تاراپتار بايان-ولگەي ايماعى مەن قازاقستاننىڭ وسكەمەن قالاسى اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيستەرىن قايتا جانداندىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداپ، ءتيىستى كەلىسىمگە قول قويدى. سونىمەن قاتار موڭعوليانىڭ جول جانە كولىك مينيسترلىگى بايان-ولگەي ايماعىنا حالىقارالىق اۋە رەيستەرىن ورىنداۋعا رۇقسات بەردى.
ەكىنشىدەن، تاراپتار موڭعوليا مەن قازاقستان اراسىنداعى ەڭ قىسقا اۆتوموبيل جولىنىڭ باعىتىن ايقىنداۋ، ونى سالۋ جانە پايدالانۋعا بەرۋ جونىندە كەلىسىم جاساستى.
ۇشىنشىدەن، تاراپتار بايان-ولگەي ايماعىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونسۋلدىعىن اشۋ جونىندە ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزدى.
ەسكە سالساق، 21-ساۋىردە مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن موڭعوليا پرەزيدەنتى ۋحنااگين حۋرەلسۇحتى قارسى الدى.
موڭعوليا قازاقستاننان بيداي يمپورتى كولەمىن ارتتىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
قازاقستان مەن موڭعوليا ءوزارا تاۋار اينالىمىن 500 ميلليون دوللارعا جەتكىزەتىنى حابارلاندى.
ساپار بارسىندا استانا- ۇلانباتىر اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناسى قايتا جانداناتىنى ايتىلدى.