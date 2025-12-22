قازاقستان مەن كورەيانىڭ دوستىق كەشى ءوتتى
وڭتۇستىك كورەيانىڭ تەگۋ قالاسىندا قازاق-كورەي دوستىعىنا ارنالعان كەش ءوتتى. يگى شاراعا كورەيا-قازاقستان قاۋىمداستىعى مۇرىندىق بولدى. 18 جىل بۇرىن قۇرىلعان بۇل ۇيىمعا شامامەن 60 ادام مۇشە.
ولاردىڭ باسىم بولىگى - مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى. قاۋىمداستىق مۇشەلەرى جىل سايىن الماتى قالاسى مەن وبلىسىنا بارىپ، اۋىل تۇرعىندارىنا مەديتسينالىق كومەك كورسەتەدى. قازاقستاندىق بالالارعا تەگىن وپەراتسيا جاساپ، ەلىمىزدىڭ دارىندى ستۋدەنتتەرىنە شاكىرتاقى تاعايىندايدى. وسى ورايدا قاۋىمداستىق مۇشەلەرىنىڭ ۆولونتەرلىك جانە قايىرىمدىلىق قىزمەتىنە قازاقستاننىڭ پۋسان قالاسىنداعى باس كونسۋلى اسلان اسقار العىس ايتتى.
دوستىق كەشى اياسىندا «حانگۋك» ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى دۋلات باقىشيەۆ قازاق تاريحى تۋرالى ارنايى ءدارىس وقىدى. دۋلات باقىشيەۆ، حانگۋك شەت تىلدەر ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پروفەسسورى - بۇل مەنىڭ سوڭعى ەكى ايداعى ەكىنشى ءدارىسىم. الدىڭعى ايدا دا تەگۋگە كەلىپ، كەتتىم. ءبىرىنشى ءدارىس ول ساقتارعا، جىبەك جولىنا قاتىستى بولدى. بۇگىنگى ءدارىسىم ولاردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا قىپشاق حاندىعى مەن ودان بەرگى قازاقتىڭ، ورتا ازيا حالىقتارىنىڭ تاريحى تۋرالى ايتىپ بەردىم. قىزىعۋشىلىق وتە كوپ. ولار مەنى تىڭداعىلارى كەلمەگەن شىعار، قازاقستان، ءبىزدىڭ ورتا ازيا تۋرالى، ءبىزدىڭ ايماق تۋرالى بىلگىلەرى كەلگەن شىعار.
سون سۋ سان، كورەيا-قازاقستان قاۋىمداستىعىنىڭ پرەزيدەنتى:
- ءبىز جىل سايىن الماتىعا بارامىز، ال سوڭعى 10 جىلدا ۇشتوبەگە دە بارىپ ءجۇرمىز. قازاقستاننىڭ قالاي دامىپ جاتقانىنا تاڭعالامىز. ەگەر 90-جىلدارداعى جاعدايدى قازىرگىمەن سالىستىرساق، جەر مەن كوكتەي ايىرماشىلىق بار. ءبىز كورەيا- قازاقستان قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسى بولعانىمىزدى ماقتان تۇتامىز جانە ەلدەرىمىز اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى نىعايتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسايمىز.
