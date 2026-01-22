قازاقستان مەن چەحيا اراسىندا ونەركاسىپتىك ىنتىماقتاستىق نىعايا تۇسەدى
استانا. KAZINFORM - چەحيا بيزنەسى قازاقستانداعى ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرگە قىزىعۋشىلىق تانىتتى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستاننىڭ چەحيا رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى قايرات ءابدىراحمانوۆ «TATRA» جانە «ZETOR» ماشينا جاساۋ كومپانيالارىنىڭ، سونداي-اق تاۋ-كەن جابدىقتارىن ءوندىرۋشى «FERRIT»، ونەركاسىپتىك جابدىقتار وندىرەتىن «ZVVZ Engineering» جانە ىدىستىق شىنى وندىرۋگە ارنالعان جابدىقتار شىعاراتىن «SKLOSTROJ» كومپانيالارىنىڭ وكىلدەرىمەن ءبىرقاتار العاشقى كەزدەسۋ وتكىزدى.
- كەزدەسۋلەر بارىسىندا چەحيالىق كاسىپكەرلەر قازاقستانداعى سەرىكتەستەرىمەن قالىپتاسقان ىنتىماقتاستىقتى جوعارى باعالاپ، ونىڭ دامۋىنا قاناعاتتانۋشىلىق ءبىلدىردى. سونداي-اق ولار قازاقستاندا ينۆەستيتسيالىق احۋالدى ودان ءارى جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان وزەكتى شارالار تۋرالى اقپارات الدى. اتالعان رەفورمالار پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسى جانە باسشىلىعىمەن ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جاڭعىرتۋدىڭ جاڭا كەزەڭى شەڭبەرىندە جۇزەگە اسىرىلادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
قازاق ديپلوماتتارىنا كومپانيالار تاراپىنان ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالاردىڭ قازىرگى جاي-كۇيى، بىرلەسكەن ءوندىرىستى جولعا قويۋ جانە ەلىمىزدەگى ءبىرقاتار وڭىرلەرىندە لوكاليزاتسيالاۋ پەرسپەكتيۆالارى جونىندە مالىمەت ۇسىنىلدى. چەح بيزنەسى ۇسىناتىن زاماناۋي تەحنولوگيالار ونەركاسىپتىڭ ءتۇرلى سالالارىندا، ونىڭ ىشىندە تاۋ-كەن سەكتورىندا ءوندىرىستىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كەزدەسۋلەر قورىتىندىسى بويىنشا چەحيا وڭىرلەرىندە ورنالاسقان اتالعان كومپانيالاردىڭ وندىرىستىك الاڭدارىنا بارىپ كورۋ، بيزنەس-فورۋمدار ۇيىمداستىرۋ، سونداي-اق ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋ مۇمكىندىكتەرى جونىندە تۇراقتى اقپارات الماسۋدى قامتاماسىز ەتۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.
بۇدان بۇرىن قازاقستان ەلشىسى چەحيا پرەزيدەنتىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىرعانى بەلگىلى بولدى.