قازاقستان مەن شۆەيتساريا اراسىنداعى تاۋار اينالىمى 1,1 ميلليارد دوللار بولدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن استانادا ۆيتسە-پرەمەر - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين قازاقستان-شۆەيتساريا ىسكەرلىك كەڭەسىنىڭ V وتىرىسىن اشتى. بۇل تۋرالى ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءوز سوزىندە ول شۆەيتساريا قازاقستان ەكونوميكاسىنداعى جەتەكشى ينۆەستوردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى. شۆەيتساريالىق كومپانيالار ەنەرگەتيكا، ماشينا جاساۋ، تاماق جانە فارماتسيەۆتيكا ونەركاسىبىندە، ءبىرقاتار تەحنولوگيالىق سالادا جۇمىس ىستەيدى.
- 2025-جىلدىڭ توعىز ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمى شامامەن $1,1 ميلليارد بولدى. قازاقستان ماشينا جاساۋ، فارماتسيەۆتيكا، مەديتسينا جانە بيوتەحنولوگيا، سيفرلاندىرۋ، كولىك-لوگيستيكالىق ينفراقۇرىلىم مەن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى سالالارىندا شۆەيتساريالىق بيزنەستىڭ قاتىسۋىن ارتتىرۋعا نيەتتى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ۆيتسە-پرەمەر قازاقستاننىڭ ينۆەستورلارعا بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ەكى ەل ىنتىماقتاستىعىنداعى ماڭىزدى جوبانىڭ ءبىرى - استاناداعى «شتادلەر قازاقستان» كومپانياسىنىڭ بازاسىندا جولاۋشىلار ۆاگونى ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋ. بۇگىندە 557 جوعارى تەحنولوگيالىق ۆاگون جەتكىزۋگە كەلىسىمشارت جاسالدى. ونىڭ العاشقى توبى جىل سوڭىنا دەيىن جەتكىزىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سەرىك جۇمانعارين قازاقستان شۆەيتساريانىڭ، سونىڭ ىشىندە لۋگانو قالاسىنىڭ، سيفرلىق ۆاليۋتانى دامىتۋداعى جانە بلوكچەين تەحنولوگياسىن قولدانۋداعى تاجىريبەسىنە قىزىعۋشىلىق تانىتاتىنىن بولەك اتاپ ءوتتى.
- قازاقستان - بۇگىندە ونەركاسىپتىك كلاستەر قالىپتاستىرۋعا دايىن الاڭ. ءبىز كونسورتسيۋمدار قۇرۋعا، تەحنولوگيالىق كووپەراتسيانى دامىتۋعا دايىنبىز، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
وتىرىس سوڭىندا قاتىسۋشىلار ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ءارتۇرلى سالاسىندا ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستى نىعايتۋعا باعىتتالعان ءبىرقاتار قۇجات پەن كەلىسىمگە قول قويدى.
قازاقستان-شۆەيتساريا ىسكەرلىك كەڭەسى ەكى ەلدىڭ ىسكەر توپتارى اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن 2012-جىلى قۇرىلعان ۇيلەستىرۋ جانە كونسۋلتاتسيالىق ورگان.
ق ش ى ك- ءنىڭ نەگىزگى مىندەتتەرى:
ساۋدا-ينۆەستيتسيالىق ءوزارا ءىس-قيمىلدى نىعايتۋ؛
قازاقستان مەن شۆەيتساريا بيزنەسى اراسىنداعى تىكەلەي بايلانىس پەن اقپارات الماسۋدى قولداۋ؛
ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتاعى كەدەرگىلەردى جويۋ؛
بيزنەس جۇرگىزۋ جاعدايىن جاقسارتۋ بويىنشا ۇسىنىمدار دايىنداۋ.
ىنتىماقتاستىقتاعى باسىم باعىتتار: ەنەرگەتيكا، ماشينا جاساۋ، كتو جانە كادرلار دايارلاۋ، ونەركاسىپتىك جانە تۇرمىستىق قالدىقتاردى باسقارۋ، فارماتسيەۆتيكا، تەمىرجول كولىگى.
ايتا كەتەلىك شۆەيتساريا فەدەرالدى كەڭەسىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى گي پارمەلان Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا قازاقستان قالايشا بەرننىڭ ورتالىق ازياداعى باستى سەرىكتەسىنە اينالعانىن اتاپ وتكەن ەدى.