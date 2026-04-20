قازاقستان مەن ءۇندىستان اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋگە نيەتتى
استانا. KAZINFORM - مارراكەش قالاسىندا وتكەن يكاو- نىڭ ەنگىزۋدى قولداۋ جونىندەگى جاھاندىق سيمپوزيۋمى (GISS-2026) اياسىندا قازاقستان مەن ءۇندىستان اراسىندا اۋە قاتىناسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ءىس- شارا بارىسىندا ق ر كولىك مينيسترلىگى ازاماتتىق اۆياتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى سالتانات تومپيەۆا ءۇندىستاننىڭ يكاو جانىنداعى تۇراقتى وكىلى انگشۋمالي راستوگيمەن كەزدەستى. كەزدەسۋگە قازاقستاننىڭ يكاو جانىنداعى تۇراقتى وكىلى تيمۋر تلەگەنوۆ تە قاتىستى.
تاراپتار ازاماتتىق اۆياتسيا سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاعدايى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن تالقىلاپ، اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋگە ەرەكشە نازار اۋداردى.
- قازاقستان مەن ءۇندىستان اراسىنداعى قولدانىستاعى شارتتىق- قۇقىقتىق بازا اۋە قاتىناسىن دامىتۋ ءۇشىن بەرىك نەگىز بولىپ تابىلادى. قازاقستاندىق اۋە كومپانيالارى ۇشۋ گەوگرافياسىن كەڭەيتۋگە، سونىڭ ىشىندە جاڭا باعىتتاردى اشۋعا جانە قولدانىستاعى رەيستەردىڭ جيىلىگىن ارتتىرۋعا دايىن. اۋە قاتىناسىنىڭ كەڭەيۋى ەلدەرىمىز اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە تۋريستىك ىنتىماقتاستىققا قوسىمشا سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىمدىمىز، - دەدى سالتانات تومپيەۆا.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان مەن ءۇندىستان اراسىندا Air Astana اۋە كومپانياسى الماتى - دەلي باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 13 رەيس، الماتى - مۋمباي باعىتى بويىنشا اپتاسىنا 3 رەيس ورىندايدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە تۇراقتى كولىك بايلانىستارىن دامىتۋعا ءوزارا مۇددەلى ەكەنىن راستادى.
- قازاقستان مەن ءۇندىستان اراسىنداعى اۋە قاتىناسىن كەڭەيتۋ ەكى ەل اراسىنداعى بايلانىستى كۇشەيتىپ، جاڭا ەكونوميكالىق مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى، - دەپ اتاپ ءوتىلدى كەزدەسۋ قورىتىندىسىندا.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان مەن ءۇندىستان ۇكىمەتتەرى اراسىنداعى اۋە قاتىناسى تۋرالى كەلىسىمگە 1993-جىلعى 10 - قىركۇيەكتە قول قويىلىپ، 1998 -جىلعى 10 - جەلتوقساندا راتيفيكاتسيالانعان. سونىمەن قاتار 2015 -جىلعى 19 - قازانداعى مەموراندۋمعا سايكەس، ءار تاراپتىڭ تاسىمالداۋشىلارى اپتاسىنا 21 گە دەيىن تۇراقتى رەيس ورىنداي الادى.
بۇعان دەيىن وتاندىق اۋە كومپانيا ەكى جاڭا ۇشاقپەن تولىققانى حابارلاندى.