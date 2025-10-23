قازاقستان مەن ازەربايجان باس پروكۋراتۋرالارى مەموراندۋمعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ەكى ەلدىڭ قاداعالاۋ ۆەدومستۆولارى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى. بۇل تۋرالى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا اقوردادا ەكى ەلدىڭ باس پروكۋراتۋرالارى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلدى.
قۇجات قىلمىسپەن كۇرەسۋ جانە زاڭسىز الىنعان اكتيۆتەردى قايتارۋ ماقساتىندا ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باعىتتالعان.
پروكۋرورلار قاداعالاۋ ۆەدومستۆولارىنىڭ كاسىبي، ساراپتامالىق جانە اقپاراتتىق الەۋەتىن ءتيىمدى پايدالانۋدىڭ سەرىكتەستىك تەتىكتەرىن انىقتاۋعا نيەتتى.
بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ مەن تاجىريبە الماسۋدى كوزدەيتىن مەموراندۋمعا قول قويۋ مەملەكەتتەردىڭ ەكونوميكالىق مۇددەلەرىن قورعاۋدى قامتاماسىز ەتۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام.