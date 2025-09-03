قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىندا ۆيزا رەجيمى جويىلماق
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى مەن ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى اراسىنداعى ازاماتتاردىڭ ساپارلارى مەن بولۋ ءتارتىبى تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭدى قابىلدادى.
- كەلىسىمگە 2024 -جىلعى ساۋىردە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ارمەنياعا رەسمي ساپارى اياسىندا قول قويىلدى. قۇجاتپەن مەملەكەت ازاماتتارىنىڭ ەلدە 30 كۇن بولعاننان كەيىن پوليسيادا تىركەلۋى مىندەتى ەنگىزىلىپ جاتىر. قازىر ولار پوليسياعا بارماي 90 كۇن بولا الادى. بۇل نورمانى ەنگىزۋ كوشى- قون باقىلاۋىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى. جىل باسىنان بەرى قازاقستانعا 12 مىڭعا جۋىق ارمەنيا ازاماتى كەلدى. سونداي-اق كەلىسىمدە ۇلتتىق زاڭناماعا سايكەس 90 كۇننەن استام ەلدى بولۋ مۇمكىندىگى كوزدەلگەن. ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقسات الۋ جەتكىلىكتى. وسىلايشا، ەكى جاق ءۇشىن ۆيزالىق رەجيم جويىلادى. بۇل ازاماتتاردىڭ ەلگە كەلۋ كەزىندە شىعىندارىن ازايتادى، - دەدى قۇجات بويىنشا بايانداما جاساعان ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرجان سادەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلگە كىرۋ ءۇشىن قاجەتتى قۇرالدار تىزبەسىنە مىنالار ەنگىزىلەدى:
- ارمەنيا ازاماتتارى ءۇشىن سايكەستەندىرۋ كارتاسى؛
- قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن جەكە كۋالىك.
- وسىنداي تاجىريبە بار. قازاقستان ازاماتتارى جەكە كۋالىكپەن رەسەي مەن قىرعىزستانعا ەركىن كىرە الادى. بۇل شارا كەلۋ جانە بولۋ ءتارتىبىن جەڭىلدەتەدى. سونداي-اق پاسپورت راسىمدەۋ شىعىنىن ازايتادى، - دەدى مينيستر.
