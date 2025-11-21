قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيستەرى قايتا اشىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىندا تىكەلەي اۋە رەيستەرى اشىلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- ءبىز ول جاققا تەمەكى ونىمدەرىن، ترانسفورماتورلار، فەرروقورىتپالار، مەتالل بۇيىمدارى مەن مەتالپروكات جەتكىزەمىز. ولار بىزگە جەمىس- جيدەك پەن كوكونىستەر، سونداي-اق تەمەكى ونىمدەرىن، الەمگە كەڭىنەن تانىمال ارميان كونياگىن جەتكىزەدى. ساۋدا اينالىمى شىن مانىندە ۇلكەن ەمەس - 82 ميلليون ا ق ش دوللارى. ءبىراق 2020 -جىلمەن سالىستىرعاندا 6 ەسە وسكەن. ءبىر كەزەڭدەرى ساۋدا اينالىمى بۇدان دا جوعارى بولعان. ول ارمەنيادان بىزگە كولىكتەردىڭ كوپ كەلۋىمەن بايلانىستى ەدى. وتە تانىمال بولدى. بۇل ۋاقىتشا شارا ەدى. سەبەبى بىزدە اۆتوموبيل ءوندىرىسى وتە بەلسەندى تۇردە دامىپ كەلەدى، - دەدى ول اقوردادا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
سونىمەن قاتار ۆيتسە-پرەمەر جاقىندا ۇكىمەتارالىق كوميسسيانىڭ 11-وتىرىسىن وتكىزگەن، قازاقستان تارابى ارمەنياعا 348 ميلليون دوللارعا تەڭ تاۋار ۇسىنعانىن اتاپ ءوتتى. مۇنان بولەك، ەلىمىزگە ارميان بيزنەسمەندەرىنىڭ ءبىر توبى كەلەتىنىن، ولارمەن بىرلەسكەن كاسىپورىندار اشۋ ماسەلەسى تالقىلاناتىنىن ايتتى.
- ەگەر ارمەنيا ءبىزدىڭ باتىس وڭىرلەرىمىزدى جەمىس- جيدپەكپەن جانە كوكونىسپەن قامتاماسىز ەتە السا، بۇل ءبىز ءۇشىن وتە ءتيىمدى بولار ەدى. ەڭ باستىسى - بىزدە بۇرىن تىكەلەي اۋە رەيستەرى بولعان، قازىر ۋاقىتشا توقتاتتىق. سەبەبى ەريەۆان اۋەجايىنداعى قىزمەت كورسەتۋ وتە قىمبات، ءبىر ادامعا 65 دوللار، ءبىر توننا اۆياكەروسين 1248 دوللار تۇرادى. قازىر ونى قانداي دا ءبىر جولمەن سۋبسيديالاۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتىر. مۇنداي شارتتارمەن SCAT-تا، FlyArystan-دا رەيستەردى قايتا اشۋعا دايىن، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، ارمەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيان رەسمي ساپارمەن استانا قالاسىنا كەشە كەلدى.
وسىدان ءبىراز ۋاقىت بۇرىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزگە رەسمي ساپارمەن كەلگەن ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوز جۇرگىزدى.