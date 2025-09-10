قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ساۋدا 2,5 ەسە ءوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان مەن پاكىستان ءوزارا ساۋدا كولەمىن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن ارتتىرىپ، 40 ءتۇرلى تاۋار جەتكىزۋگە دايىن. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
8-قىركۇيەكتە يسلاماباد قالاسىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ پەن پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ فەدەرالدى ساۋدا ءمينيسترى دجام كامال حان اراسىندا كەزدەسۋ ءوتتى.
كەلىسسوز بارىسىندا تاراپتار قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ قازىرگى جاي- كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆالارىن، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ بيىلعى قاراشا ايىندا يسلامابادقا جاسايتىن رەسمي ساپارىنا دايىندىق ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
- 2025 -جىلدىڭ العاشقى 7 ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان مەن پاكىستان اراسىنداعى ءوزارا ساۋدا كولەمى 89,6 ميلليون ا ق ش دوللارى بولدى، بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,5 ەسە جوعارى (36,3 ميلليون ا ق ش دوللارى). قازاقستان ەكسپورتى 7,2 ەسە ءوسىپ، 55,5 ميلليون ا ق ش دوللارى بولدى، ال يمپورت %19,3 عا ءوسىپ، 34,1 ميلليون ا ق ش دوللارىنا جەتتى.
قازاقستاننان پاكىستانعا ەكسپورتتالاتىن نەگىزگى تاۋارلارعا شيكى مۇناي، كەپتىرىلگەن بۇرشاق داقىلدارى، ءداندى داقىلدار، سونداي- اق ماشينالار مەن جابدىقتار جاتادى. پاكىستاننان قازاقستانعا يمپورتتىڭ نەگىزگى بولىگىن ازىق-تۇلىك ونىمدەرى (كارتوپ - %27,1، تسيترۋس جەمىستەرى - %18,8)، كيىم جانە توقىما بۇيىمدارى (%25)، ءدارى-دارمەكتەر (%11,3) قۇرايدى، - دەلىنگەن ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
مينيستر ارمان شاققاليەۆ قازاقستان مەن پاكىستان ءوزارا ساۋدا كولەمىن 1 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتكىزۋ جونىندە بيىك ماقسات قويىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتىپ، مۇناي- حيميا، مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ جانە فارماتسيەۆتيكا سالالارىن قوسا العاندا، 40 تاۋار پوزيتسياسى بويىنشا جەتكىزىلىمدەرىن ارتتىرۋعا دايىن ەكەنىن ءبىلدىردى.
2025- 2027 -جىلدارعا ارنالعان ساۋدا- ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جونىندەگى جول كارتاسىن ىسكە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. بۇل قۇجات بيىلعى ءساۋىر ايىندا قول قويىلعان. قازاقستاندىق تاراپ ارىپتەستەردى قۇجاتتاعى ءىس-شارالاردى ناقتى جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىردى. سونداي-اق تاراپتار ەلەكتروندى ساۋدا سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. بۇل باعىت ايتارلىقتاي ءوسىم الەۋەتىنە يە.
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ يسلامابادقا ساپارى قارساڭىندا «Made in Kazakhstan and Pakistan» تاۋار وندىرۋشىلەر كورمەسىن جانە قازاقستان- پاكىستان بيزنەس-فورۋمىن وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. تاراپتار ءىس- شارا باعدارلاماسى، كەزدەسۋلەر فورماتى جانە قاتىسۋشىلار قۇرامى بويىنشا بىرلەسكەن دايىندىقتى باستاپ كەتتى.
ىنتىماقتاستىقتىڭ ماڭىزدى باعىتى - ترانزيتتىك ساۋدا تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋ. بۇل كەلىسىمنىڭ جوباسى قازىردىڭ وزىندە كەلىسىلىپ، قاراشا ايىندا قول قويۋعا دايىندالىپ جاتىر
ءوز كەزەگىندە پاكىستان تاراپى كاراچي قالاسىنداعى كورمەدە قازاقستاندىق دەلەگاتسيانىڭ جەتىستىكتەرىن جوعارى باعالاپ، ىسكەر توپتار اراسىنداعى بايلانىستاردى دامىتۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى، ءونىم وڭدەۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم بەرۋ، اككرەديتتەۋ جانە سەرتيفيكاتتاۋ سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى.
مينيستر دجام كامال حان پاكىستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان ەكونوميكالىق رەفورمالار تۋرالى ايتىپ ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا قايتا قارجىلاندىرۋ مولشەرلەمەسىنىڭ تومەندەۋى، ونەركاسىپتىك ءوندىرىستىڭ ءوسۋى، ارنايى ەكونوميكالىق ايماقتاردىڭ دامۋى، سونداي-اق اۋىل شارۋاشىلىعىندا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ بار.
گەولوگيالىق بارلاۋ جانە تاۋ-كەن ءوندىرىسى، توقىما ونەركاسىبى، IT جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىندا، سونداي- اق كادر دايارلاۋ باعىتىندا ىنتىماقتاستىقتىڭ بولاشاعىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا مينيسترلەر قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ يسلامابادقا الداعى ساپارى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق بايلانىستاردى نىعايتۋعا تىڭ سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.