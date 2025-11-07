قازاقستان مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى بەنيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - اق ۇيدەگى كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بەنيامين نەتانياحۋمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋى اڭگىمەلەسۋدىڭ ارقاۋى بولدى.
مەملەكەت باسشىسى پرەزيدەنت ترامپتىڭ تاياۋ شىعىستا بەيبىت ءومىر ورناتۋعا ناقتى العىشارتتار جاساپ، كوپشىلىك كۇمانمەن قاراسا دا، ەلەۋلى ناتيجەلەرگە قول جەتكىزگەنىنە نازار اۋداردى.
يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ ارقىلى قازاقستان قاقتىعىستى ەڭسەرۋگە، ديالوگتى ىلگەرىلەتۋگە جانە بۇۇ جارعىسى نەگىزىندەگى حالىقارالىق قۇقىقتى قولداۋعا ۇلەس قوسادى.
قازاقستاننىڭ بۇل شەشىمى ەشبىر مەملەكەتپەن ەكىجاقتى قاتىناستارداعى مىندەتتەمەلەرىنە نۇقسان كەلتىرمەيدى. بۇل - بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋدى كوزدەگەن كوپجاقتى ديپلوماتيانىڭ زاڭدى جالعاسى ءارى ناقتى كورىنىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستاننىڭ يبراھيم كەلىسىمدەرىنە قوسىلۋ تۋرالى شەشىمىن جوعارى باعالاپ، بۇل قادام وزگە ەلدەردى اتالعان باستامانى قولداۋعا ۇندەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل - بۇكىل الەمدە ىنتىماقتاستىق ورناتۋدا ايتارلىقتاي العا ىلگەرىلەۋ. بۇگىندە كوپتەگەن ەل يبراھيم كەلىسىمدەرى ارقىلى بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ جولىن تاڭداپ وتىر، - دەدى دونالد ترامپ.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن ا ق ش پرەزيدەنتى جونالد ترامپ كەزدەسۋىنىڭ ناتيجەسى جاريالاندى. اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە مەملەكەت باسشىسى ۆاشينگتونعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىرعانى جانە قازاقستاندىق دەلەگاتسياعا كورسەتكەن قوناقجاي كوڭىلى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە ريزاشىلىق ءبىلدىردى.