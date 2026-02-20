قازاقستان مەن ا ق ش كورپوراتسياسى ءوڭىرارالىق ساۋدا مەن ينفراقۇرىلىم جوبالارىن تالقىلادى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - پرەزيدەنت U. S. International Development Finance كورپوراتسياسىنىڭ (DFC) اتقارۋشى ديرەكتورى بەن بلەكتى قابىلدادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
بەدەلدى حالىقارالىق قارجى ينستيتۋتى باسشىسىمەن كەزدەسۋدە ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى كورپوراتسيانى قازاقستاننىڭ ورنىقتى دامۋداعى ماڭىزدى سەرىكتەسى دەپ اتاپ، ەكونوميكانىڭ ءتۇرلى سەكتورىنداعى ىقپالداستىقتى تەرەڭدەتۋگە ءازىر ەكەنىن راستادى.
- بەن بلەك پرەزيدەنت دونالد ترامپ پەن ونىڭ اكىمشىلىگى قازاقستانمەن تىعىز ءارى ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا باسا ءمان بەرەتىنىن ايتتى. وسى ورايدا ول ايماقتىق جانە ءوڭىرارالىق ساۋدانى كەڭەيتۋدە ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە تاۋ-كەن ءوندىرىسى، كولىك-ترانزيت ينفراقۇرىلىمى سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋدىڭ مۇمكىندىگى مول ەكەنىنە نازار اۋداردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەيىك، وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ العاشقى وتىرىسىندا ءسوز سويلەدى.
شارا بارىسىندا توقايەۆ پرەزيدەنت ترامپ اتىنداعى ارنايى ناگرادانى بەكىتۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار، كەڭەس وتىرىسى بارىسىندا قازاقستان گازا سەكتورىنداعى احۋالدى تۇراقتاندىرىپ، قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارىنا اتسالىسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.