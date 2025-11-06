قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا س5+1 سامميتى اياسىندا العاشقى كەلىسىمگە قول قويىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق بانكى مەن امەريكالىق Visa ترانسۇلتتىق كومپانياسى الداعى «C5+1» سامميتى جانە ەرتەڭ ۆاشينگتوندا وتەتىن «C5+1 ونىنشى مەرەيتويى» بيزنەس-كونفەرەنسياسى اياسىندا قول جەتكىزىلگەن ىنتىماقتاستىق تۋرالى العاشقى مەموراندۋمعا قول قويدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
مەموراندۋمعا ق ر ۇلتتىق بانكى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى اقىلجان بايماعامبەتوۆ جانە Visa كومپانياسىنىڭ اعا ۆيتسە-پرەزيدەنتى جانە مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بايلانىس جونىندەگى جاھاندىق جەتەكشىسى روبەرت تومسون قول قويدى.
ۇلتتىق بانك وكىلىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، Visa كومپانياسىمەن جاسالعان كەلىسىمگە سيفرلىق قارجى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جانە قازاقستان نارىعىندا زاماناۋي سيفرلىق تولەمدەردى قولدانۋدى كەڭەيتۋ ماقساتىندا قول قويىلدى.
- مەموراندۋم ەڭ جاڭا تولەم تەحنولوگيالارى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە جانە تولەم نارىعىندا جاڭا سيفرلىق شەشىمدەردى سىناقتان وتكىزۋگە باعىتتالعان. نەگىزگى باعىتتارعا مىنالار جاتادى: جاڭا شەشىمدەردى سىناقتان وتكىزۋ ءۇشىن Visa قولداۋىمەن ۇلتتىق تولەم كورپوراتسياسى بازاسىندا قۇزىرەتتىلىك ورتالىعىن قۇرۋ؛ قارجى نارىعىندا تسيفرلاندىرۋ، بيومەتريالىق سايكەستەندىرۋ جۇيەلەرى سالاسىنداعى وزىق تاجىريبەلەردى تاراتۋ جانە تەرەڭدەتۋ؛ قارجى نارىعىندا كيبەرقاۋىپسىزدىك پەن الاياقتىقتىڭ الدىن الۋ قىزمەتىن جەتىلدىرۋ، - دەپ حابارلادى اقىلجان بايماعامبەتوۆ.
روبەرت تومسون قازاقستان تاراپىمەن مەموراندۋمعا قول قويىلۋىنا قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ءبىز قازاقستان ۇلتتىق بانكىمەن ساندىق اكتيۆتەر، كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە ساياحات جانە تۋريزم دەرەكتەرى ارقىلى بۇكىل ەل بويىنشا ساندىق يننوۆاتسيالاردى جەدەلدەتۋ تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويعانىمىزعا قۋانىشتىمىز. بۇل شىنىمەن دە قازاقستاندى ورتالىق ازياداعى جەتەكشى ساندىق ەكونوميكالاردىڭ بىرىنە اينالدىرۋعا كومەكتەسەدى، - دەپ مالىمدەدى روبەرت تومسون.
Visa ترانسۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسشىسى ەلىمىزدەگى جۇمىس تاجىريبەسى تۋرالى: «وسى جىلدىڭ باسىندا قازاقستانعا كەلگەنىم مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت بولدى جانە قازاقستان ءبىز ءۇشىن سيفرلىق تولەمدەر سالاسىندا جانە جاڭا تەحنولوگيالارمەن تاجىريبە جاساپ جاتقان ىسىمىزدە شىنىمەن دە كوشباسشى، - دەپ اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ەلدەگى ءاربىر ادامنىڭ، شاعىن بيزنەس، جەكە تۇلعالار نەمەسە ۇكىمەت بولسىن، سيفرلىق تەحنولوگيالارعا قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتكىمىز كەلەدى. ال قازاقستان شىنىمەن دە بۇل سالادا الدىڭعى قاتاردا. سوندىقتان ءبىز الەمنىڭ سيفرلىق تولەمدەر تۇرعىسىنان قالاي دامىپ جاتقانىن كورسەتۋ ءۇشىن ەڭ جاقسى تاجىريبە رەتىندە كوپتەگەن يننوۆاتسيانى ەنگىزىپ جاتىرمىز، - دەپ باياندادى روبەرت تومسون.
بۇعان دەيىن 6-قاراشا كۇنى ا ق ش استاناسىندا «ورتالىق ازيا- ا ق ش» سامميتى وتەتىنىن جازعان بولاتىنبىز. Henry Jackson Society تالداۋ ورتالىعىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرى داررەن سپينك Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا C5+1 فورماتى كەڭەيۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.