قازاقستان مەكتەپتەرىندە جاڭا مىندەتتى ءپان ەنگىزىلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ ءى ءى م جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن وقىتۋدى مەكتەپ باعدارلاماسىنا جەكە مىندەتتى ءپان رەتىندە قوسۋدى ۇسىندى.
بۇل تۋرالى ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگتە ءى ءى م اكىمشىلىك پوليتسيا كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى قايسار سۇلتانبايەۆ مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
سۇلتانبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ساباقتار ارقىلى بالالارعا جولداعى زاڭعا باعىنۋ مادەنيەتىن ۇيرەتۋگە بولادى، بۇل بالالاردىڭ ەسەيىپ كولىك جۇرگىزە باستاعاندا جول قاۋىپسىزدىگىنە وڭ اسەرىن تيگىزەدى.
ءى ءى م- دە بالالاردىڭ جول-كولىك جاراقاتتانۋىن الدىن الۋدىڭ ءتيىمدى قۇرالى رەتىندە مەكتەپتەردەگى جاس جول ينسپەكتورلارىنىڭ جۇمىسىن اتاپ ءوتتى.
«الەمنىڭ كوپتەگەن ەلىندە مەكتەپ وقۋشىلارىن جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىنە تارتۋ يدەياسى ءبىلىم بەرۋ مەن قوعامدىق مادەنيەتتىڭ ءبىر بولىگىنە اينالعان. حالىقارالىق تاجىريبە مۇنداي باستامالاردىڭ جول-كولىك جاراقاتتارىن ازايتىپ، وسكەلەڭ ۇرپاقتا ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىك سەزىمىن قالىپتاستىراتىنىن كورسەتەدى»، - دەدى كوميتەت ءتوراعاسى.
1-قىركۇيەك قارساڭىندا ءى ءى م اتا-انالار مەن مۇعالىمدەردى پوليتسەيلەرمەن بىرگە ءار بالانىڭ ۇيدەن مەكتەپكە جانە كەرى باعىتتاعى ەڭ قاۋىپسىز جولىن بەلگىلەۋگە شاقىردى.
«بالا مەكتەپكە جانە ۇيگە ءاردايىم ءبىر عانا ەڭ قاۋىپسىز باعىتپەن قاتىناۋى ءتيىس، ونى جاتقا ءبىلۋى قاجەت»، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.