قازاقستان ماي -توڭماي ونىمدەرىن قىتايعا جەتكىزۋ كولەمىن ارتتىردى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق وندىرۋشىلەر قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنا ماي- توڭماي ونىمدەرىن جەتكىزۋ كولەمىن ايتارلىقتاي ارتتىردى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ماسەلەن، بىلتىر قازاقستان قىتايعا كۇنباعىس مايىن جەتكىزۋ بويىنشا %36 ۇلەسپەن ەكىنشى ورىنعا شىقتى. بۇل تۋرالى شاڭحاي قالاسىندا وتكەن «Chinese Grains - Oils Congress 2026» حالىقارالىق كونفەرەنسياسىندا «مايلى داقىلداردى قايتا وڭدەۋشىلەر ۇلتتىق قاۋىمداستىعى» باسقارما ءتوراعاسى يادىكار يبراگيموۆ مالىمدەدى.
قاۋىمداستىقتىڭ دەرەكتەرى بويىنشا 2025 -جىلى قازاقستاننىڭ ماي-توڭماي ونىمدەرىنىڭ قىتايعا ەكسپورتى %44 عا ءوسىپ، 440 مىڭ تونناعا جەتتى. ال ەكسپورتتان تۇسكەن تابىس %37 عا ارتىپ، 312 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرادى.
يادىكار يبراگيموۆ اتاپ وتكەندەي، ەكسپورتتىڭ ارتۋىنا لوگيستيكالىق ۇدەرىستەردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ دا ىقپال ەتكەن. قاۋىمداستىق پەن «قازاقستان تەمىر جولى» ۇلتتىق كومپانياسى 2024 -جىلدىڭ باسىنان دوستىق- الاشانكوۋ شەكارالىق وتكەلى ارقىلى وسىمدىك مايىن قايتا تيەۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبانى ىسكە قوستى. وسى كەزەڭنەن بەرى قىتاي باعىتى بويىنشا جونەلتۋ جوسپارىنىڭ ورىندالۋ دەڭگەيى %90 دان استى. ال 2023 -جىلى بۇل كورسەتكىش %40 عانا ەدى.
بيىلعى جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا مايلى داقىلداردى قايتا وڭدەۋشىلەردىڭ ۇلتتىق قاۋىمداستىعى مەن «قازاقستان تەمىر جولى» قىتاي باعىتىنا كۇنباعىس شروتىن استىق تاسىمالدايتىن ۆاگوندارمەن ەكسپورتتاۋ جوسپارىن كەلىسۋ بويىنشا پيلوتتىق رەجيمدە جاڭا جوبانى ىسكە قوستى. بۇل تەتىك بۇرىننان تەكسەرىلگەن وسىمدىك مايىن جونەلتۋ جۇيەسىنىڭ نەگىزىندە جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
بۇدان بۇرىن كوكشەتاۋدا مايلى داقىلداردى تەرەڭ وڭدەۋ كەشەنى سالىنىپ جاتقانىن جازعانبىز.