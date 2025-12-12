قازاقستان مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن 42 ەلگە جەتكىزە الادى
استانا. KAZINFORM - مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن ەكسپورتتاۋ بويىنشا شەت ەلدەردىڭ تىزىلىمىنە 3728 قازاقستاندىق كاسىپورىن ەنگىزىلدى. بۇل تۋرالى اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى امانعالي بەردالين ءمالىم ەتتى.
- بيىل سولتۇستىك-باتىس وڭىردەگى اۋسىلدان تازا اۋماقتىڭ مارتەبەسىن تانۋ ءۇشىن دۇنيەجۇزىلىك جانۋارلار ساۋلىعى ۇيىمىنا دەرەكناما جىبەرىلدى. الىنعان سالاماتتىلىق مارتەبەسى وتاندىق وندىرۋشىلەردىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەردى. وسى جىلى 16 ۆەتەريناريالىق سەرتيفيكات كەلىسىلدى جانە قول قويىلدى، بۇل مال شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن ەكسپورتتاۋعا جول اشادى. جالپى وتاندىق مال شارۋاشىلىعى ءونىمىن ەۋروپا وداعى ەلدەرىنە، ۇلى بريتانيا، يراك، يران، ا ق ش، كانادا جانە باسقا دا باعىتتاردى قوسا العاندا، 42 ەلگە جەتكىزۋگە بولادى، - دەدى ا. بەردالين سەناتتا ۆەتەريناريالىق قىزمەت تاقىرىبىن تالقىلاۋعا ارنالعان ۇكىمەت ساعاتىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىمەن ەكسپورت بويىنشا حاتتامالارعا قول قويىلدى: سويىلعان ءىرى قارا مال، مۇزداتىلعان قۇس ەتى، سالقىنداتىلعان ءارى تەرميالىق وڭدەلگەن شوشقا ەتى جانە قوسالقى ونىمدەرى، سونداي- اق وڭدەلگەن قوي مەن ەشكى ەتى.
- بيىل قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى تاراپىنان قازاقستان ءونىمىن ەكسپورتتاۋ مۇمكىندىگىنە ينسپەكتسيا جۇرگىزىلدى. تەكسەرۋ ناتيجەلەرىن كۇتىپ وتىرمىز، - دەدى ۆيتسە- مينيستر.
ونىڭ سوزىنە قاراعاندا، بۇگىندە شەت ەلدەردىڭ تىزىلىمىنە 3728 قازاقستاندىق كاسىپورىن ەنگىزىلدى.