    11:53, 05 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستان ەلشىسى نيدەرلاند كورولىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى ەلشىسى اقان راحمەتۋللين نيدەرلاند كورولى ۆيللەم- الەكساندرعا سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Қазақстан Елшісі Нидерланд Короліне сенім грамоталарын тапсырды
    Фото: ҚР СІМ

    سالتاناتتى ءراسىم اياقتالعاننان كەيىنگى كەزدەسۋ بارىسىندا ەلشى كورولگە قازاقستاننىڭ ىشكى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى، ەڭ الدىمەن، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇزەگە اسىرىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالار اياسىندا اقپارات بەردى.

    سونداي-اق كورولگە مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋ، ورنىقتى ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋ، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتى مەن قۇقىقتىق مارتەبەسىن ارتتىرۋ ماقساتىنداعى ەلدى ودان ءارى جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى تۋرالى جان-جاقتى مالىمەت ۇسىنىلدى. قازاق ديپلوماتى سۇحباتتاسىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىنداعى سويلەگەن ءسوزىنىڭ جانە «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىنىڭ نەگىزگى مازمۇنىمەن دە تانىستىردى.

    كورول ۆيللەم-الەكساندر قازاقستاندىق رەفورمالار باعىتىنا وڭ باعا بەرىپ، ولاردىڭ قازاقستان مەن ونىڭ ازاماتتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن تىلگە تيەك ەتتى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا قازاق-نيدەرلاند ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن، ونىڭ ىشىندە يننوۆاتسيالار مەن جوعارى تەحنولوگيالار سالالارىندا ايتارلىقتاي الەۋەتتىڭ بار ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.

    وسىعان دەيىن ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى جاڭا ەلشىسى قازاق تىلىندە سويلەگەنىن جازعان ەدىك.

