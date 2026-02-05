قازاقستان ەلشىسى نيدەرلاند كورولىنە سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نيدەرلاند كورولدىگىندەگى ەلشىسى اقان راحمەتۋللين نيدەرلاند كورولى ۆيللەم- الەكساندرعا سەنىم گراموتالارىن تاپسىردى. بۇل تۋرالى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
سالتاناتتى ءراسىم اياقتالعاننان كەيىنگى كەزدەسۋ بارىسىندا ەلشى كورولگە قازاقستاننىڭ ىشكى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋى تۋرالى، ەڭ الدىمەن، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ جۇزەگە اسىرىپ جاتقان اۋقىمدى رەفورمالار اياسىندا اقپارات بەردى.
سونداي-اق كورولگە مەملەكەتتىلىكتى نىعايتۋ، ورنىقتى ەكونوميكانى قالىپتاستىرۋ، ازاماتتاردىڭ ءال-اۋقاتى مەن قۇقىقتىق مارتەبەسىن ارتتىرۋ ماقساتىنداعى ەلدى ودان ءارى جاڭعىرتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارى تۋرالى جان-جاقتى مالىمەت ۇسىنىلدى. قازاق ديپلوماتى سۇحباتتاسىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىنداعى سويلەگەن ءسوزىنىڭ جانە «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىنىڭ نەگىزگى مازمۇنىمەن دە تانىستىردى.
كورول ۆيللەم-الەكساندر قازاقستاندىق رەفورمالار باعىتىنا وڭ باعا بەرىپ، ولاردىڭ قازاقستان مەن ونىڭ ازاماتتارىنىڭ يگىلىگى ءۇشىن ماڭىزدىلىعىن تىلگە تيەك ەتتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاق-نيدەرلاند ىنتىماقتاستىعىن ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن، ونىڭ ىشىندە يننوۆاتسيالار مەن جوعارى تەحنولوگيالار سالالارىندا ايتارلىقتاي الەۋەتتىڭ بار ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
