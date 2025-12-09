ق ز
    قازاقستان كيبەرقىلمىسقا قارسى جاھاندىق كەلىسىمگە قوسىلا ما

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى كۇرەسكە باعىتتالعان كونۆەنتسياسىن راتيفيكاتسيالاماق. بۇل تۋرالى اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان قۇجات جوباسىندا ايتىلعان.

    Казахстанский флаг, Казахстан, Қазақстан туы, Қазақстан
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    اتالعان حالىقارالىق كەلىسىم — اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەر ارقىلى جاسالاتىن قىلمىستارعا قارسى كۇرەستە جانە ەلەۋلى قىلمىستارعا قاتىستى ەلەكتروندىق نىسانداعى دالەلدەمەلەرمەن الماسۋدا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋدى كوزدەيدى.

    - كونۆەنسيانى راتيفيكاتسيالاۋ — كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس- قيمىل سالاسىنداعى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ەلەكتروندى دالەلدەرمەن الماسۋعا، سونداي-اق حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي ۇلتتىق زاڭنامانى جانە قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.

    قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، حالىقارالىق ارىپتەستىك ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن زاماناۋي قىلمىستاردان قورعاۋ شارالارىن كۇشەيتىپ، مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ ازايۋىنا ىقپال ەتەدى.

    ايتا كەتەيىك، ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 2025 -جىلعى 25-قازاندا ۆەتنامنىڭ حانوي قالاسىندا ب ۇ ۇ- نىڭ وسى كونۆەنتسياسىنا قول قويعان بولاتىن.

