قازاقستان كيبەرقىلمىسقا قارسى جاھاندىق كەلىسىمگە قوسىلا ما
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ كيبەرقىلمىسقا قارسى كۇرەسكە باعىتتالعان كونۆەنتسياسىن راتيفيكاتسيالاماق. بۇل تۋرالى اشىق ن ق ا پورتالىندا جاريالانعان قۇجات جوباسىندا ايتىلعان.
اتالعان حالىقارالىق كەلىسىم — اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەر ارقىلى جاسالاتىن قىلمىستارعا قارسى كۇرەستە جانە ەلەۋلى قىلمىستارعا قاتىستى ەلەكتروندىق نىسانداعى دالەلدەمەلەرمەن الماسۋدا مەملەكەتتەر اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ارتتىرۋدى كوزدەيدى.
- كونۆەنسيانى راتيفيكاتسيالاۋ — كيبەرقىلمىسقا قارسى ءىس- قيمىل سالاسىنداعى جۇمىستىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا، ەلەكتروندى دالەلدەرمەن الماسۋعا، سونداي-اق حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي ۇلتتىق زاڭنامانى جانە قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىن جەتىلدىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
قۇجاتتا كورسەتىلگەندەي، حالىقارالىق ارىپتەستىك ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇددەلەرىن زاماناۋي قىلمىستاردان قورعاۋ شارالارىن كۇشەيتىپ، مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ ازايۋىنا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 2025 -جىلعى 25-قازاندا ۆەتنامنىڭ حانوي قالاسىندا ب ۇ ۇ- نىڭ وسى كونۆەنتسياسىنا قول قويعان بولاتىن.