قازاقستان جولدارىندا تۇزدىڭ ورنىنا نە قولدانىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە كوشە-جول جەلىسىن قىسقى كۇتىپ-ۇستاۋعا ارنالعان تايعاققا قارسى بەس وتاندىق ماتەريال تىركەلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا قۇرعاق تا، سۇيىق تا رەاگەنتتەر بار، دەپ حابارلايدى قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر ەكولوگيالىق كودەكسىنىڭ 238-بابىنىڭ 9-تارماعىنا سايكەس، توپىراققا، جاسىل جەلەككە جانە قالالىق ەكوجۇيەگە تيگىزەتىن تەرىس اسەرىنە بايلانىستى ەلدى مەكەندەر اۋماعىندا قىسقى تايعاققا قارسى كۇرەستە اس تۇزىن قولدانۋعا تىيىم سالىنادى. وسىعان بايلانىستى قىس مەزگىلىندە جولدار مەن تروتۋارلاردى قانداي ماتەريالدارمەن وڭدەۋ كەرەكتىگى جانە تۇزعا قانداي بالامالار پراكتيكادا قولجەتىمدى ەكەنى بارعان سايىن وزەكتى بولا تۇسۋدە.
قازاقستان جول عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ («قازجول ع ز ي») ماماندارى اتاپ وتكەندەي، سوڭعى جىلدارى ەلدە زاماناۋي تايعاققا قارسى شەشىمدەردى ەنگىزۋگە جۇيەلى كوزقاراس قالىپتاستى. جول سالاسىندا قولدانىلاتىن بارلىق جاڭا ماتەريالدار مەن تەحنولوگيالار ساپاسى تەكسەرىلگەن جانە تيىمدىلىگى دالەلدەنگەن شەشىمدەردى ىرىكتەۋ مەن باقىلاۋعا ارنالعان جول-قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ ءبىرىڭعاي بازاسىندا مىندەتتى تۇردە تىركەۋدەن وتەدى.
مامانداردىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە اتالعان بازادا كوشە-جول جەلىسىن قىسقى كۇتىپ-ۇستاۋعا ارنالعان تايعاققا قارسى شامامەن بەس وتاندىق ماتەريال تىركەلگەن. ولاردىڭ قاتارىندا قۇرعاق تا، سۇيىق تا رەاگەنتتەر بار، بۇل وڭىرلەردىڭ كليماتتىق جانە پايدالانۋ جاعدايلارىن ەسكەرە وتىرىپ، تەحنولوگيالاردى يكەمدى تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ماڭىزدىسى - تىركەلگەن ماتەريالداردىڭ قۇرامىندا حلوريدتەر جوق. بۇل ولاردىڭ جول ينفراقۇرىلىمىنا، ينجەنەرلىك قۇرىلىستارعا، اباتتاندىرۋ ەلەمەنتتەرىنە جانە قورشاعان ورتاعا تيگىزەتىن اسەرىن ەداۋىر تومەندەتەدى. سونىمەن قاتار مۇنداي رەاگەنتتەر فۋنكتسيونالدىق تيىمدىلىگىن ساقتاي وتىرىپ، كوكتايعاقتىڭ الدىن الادى جانە قار-مۇز جينالۋلارىن جويۋعا ىقپال ەتەدى.
- تۇزدان باس تارتۋ - بۇل ەكسپەريمەنت ەمەس، قاۋىپسىز ءارى تەحنولوگيالىق شەشىمدەرگە سانالى تۇردە كوشۋ. بۇگىندە ەكولوگياعا زيان كەلتىرمەي، قاجەتتى ءىلىنىسۋ دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن ماتەريالدار قولدانىستا بار، - دەپ اتاپ وتەدى قازجول ع ز ي ساراپشىلارى.
ينستيتۋت ماماندارى تۇزعا بالامالاردىڭ بولۋى وڭىرلەرگە قىسقى جول كۇتىمىنىڭ تاجىريبەسىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جاڭارتۋعا، قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىن تومەندەتپەي، ءبىر مەزگىلدە ەكولوگيالىق زاڭناما تالاپتارىن ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنىن ەرەكشە اتاپ كورسەتەدى.
- جول-قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن جاڭا تەحنولوگيالاردىڭ ءبىرىڭعاي بازاسى تاپسىرىس بەرۋشىلەردىڭ تەورياعا ەمەس، قازاقستان جاعدايىنا بەيىمدەلگەن، سىناقتان وتكەن جانە ۇسىنىلعان شەشىمدەرگە سۇيەنۋى ءۇشىن قۇرىلعان، - دەپ تۇسىندىرەدى «قازجول ع ز ي» وكىلدەرى.
تايعاققا قارسى جاڭا ماتەريالدارعا كوشۋ وزەكتىلىگى «قازجول ع ز ي» ازىرلەگەن ق ر س ت 4036-2025 «ەلدى مەكەندەردىڭ كوشەلەرى. كوكتايعاققا قارسى ماتەريالدار. تەحنيكالىق تالاپتار» ۇلتتىق ستاندارتىنىڭ قابىلدانۋىمەن ودان ءارى ارتا ءتۇستى. اتالعان قۇجات قالالىق ورتادا قولدانىلاتىن ماتەريالدارعا قويىلاتىن ءبىرىڭعاي تالاپتاردى بەكىتىپ، ولاردى جۇيەلى تۇردە ەنگىزۋدىڭ نەگىزىن قالايدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قولدانىستاعى ەكولوگيالىق تالاپتار، جاڭارتىلعان تەحنيكالىق تاسىلدەر جانە بالامالى ماتەريالداردىڭ پايدا بولۋى قازاقستاندا قالالىق جولداردى قىسقى كۇتىپ-ۇستاۋدا اس تۇزىنان كەزەڭ-كەزەڭىمەن باس تارتىپ، نەعۇرلىم زاماناۋي ءارى قاۋىپسىز شەشىمدەرگە كوشۋ ءۇشىن قولايلى جاعداي قالىپتاستىرىپ وتىر.
