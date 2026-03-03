قازاقستان جولدارى سۋ تاسقىنىنا دايىن با
استانا. KAZINFORM - «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى دارحان يماناشەۆ سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق شارالارى تۋرالى باياندادى.
- سۋ تاسقىنى كەزەڭىنە دايىندىق كەشەندى تۇردە جۇرگىزىلىپ جاتىر. 2024-2025 -جىلدارى مىڭنان استام سۋ وتكىزۋ قۇبىرلارى سالىنىپ، جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. وسى جۇمىستار ناتيجەسىندە قاۋىپتى ۋچاسكەلەر سانى ەكى ەسەگە قىسقاردى، - دەدى د. يماناشەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
وعان قوسا، تاسقىننىڭ الدىن الۋ ءۇشىن جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ 219 كارەر ىسكە قوسىلعان، ينەرتتى ماتەريالدار قورى قامتاماسىز ەتىلگەن.
قۇم، توپىراق، قيىرشىق تاس پەن كەسەكتاس سەكىلدى نەگىزگى جول-قۇرىلىس ماتەريالدارى ازىرلەنگەن.
سونىمەن بىرگە، جولداردى باسقارۋ پروتسەسىن اۆتوماتتاندىرۋ ءۇشىن تسيفرلىق شەشىمدەر ەنگىزىلىپ كەلەدى. بىلتىر پيلوتتىق جوبا رەتىندە «الماتى- قونايەۆ» اقىلى ۋچاسكەسىندە ينتەللەكتۋالدى كولىك جۇيەسى تەستتىك رەجيمدە قوسىلدى.
- وندا ج ي ەلەمەنتتەرىن پايدالانۋ ارقىلى جول-كولىك وقيعالارىن، جانۋارلاردىڭ جولعا شىعۋ فاكتىسىن، اۋا رايىنىڭ وزگەرۋىن جانە جول ەرەجەسىن بۇزعانداردى انىقتاۋ كوزدەلگەن. ءدال وسىنداي شەشىمدەر «استانا- تەمىرتاۋ» جانە «استانا- شۋچە» ۋچاسكەلەرىندە ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى د. يماناشەۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلىمىزدە اقىلى جولدار قاتارىنا تاعى 6 ۋچاسكە قوسىلادى. اقىلى جولدا اقاۋ انىقتالسا، تولەم ۋاقىتشا توقتاتىلادى.