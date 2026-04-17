قازاقستان جازدا قىتايدا وتەتىن اۋقىمدى تەحنولوگيالىق فورۋمعا قاتىسادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي استاناسىندا قىتايلىق جاساندى ينتەللەكت شەشىمدەرىن جاھاندىق ەكوجۇيەگە ينتەگراتسيالاۋعا جانە تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ جاڭا فورماتتارىن ازىرلەۋگە ارنالعان حالىقارالىق «JXQ جاساندى ينتەللەكت فورۋمى» ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
سيفرلىق قالالاردىڭ جاھاندىق اليانسىنىڭ باس حاتشىسى يۋ جين ەل استاناسىنىڭ جاساندى ينتەللەكت سەكتورىنىڭ اۋقىمىن تانىستىردى. بەيجىڭدە 2500 دەن استام مامانداندىرىلعان كومپانيا ورنالاسقان، ال سالانىڭ نەگىزگى سەگمەنتى 450 ميلليارد يۋانعا (شامامەن 66 ميلليارد دوللار) جەتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، قىتايدىڭ ورتالىق كيبەركەڭىستىك اكىمشىلىگىندە 223 ءىرى مودەل تىركەلگەن، بۇل جالپى ۇلتتىق كولەمنىڭ %40 دان استامىن قۇرايدى.
سالانى ىنتالاندىرۋ ءۇشىن بەيجىڭ بيلىگى ماقساتتى قولداۋ شارالارىن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. مەملەكەت ەسەپتەۋ قۋاتى شىعىندارىن %50 عا دەيىن سۋبسيديالايدى جانە شاعىن جانە ورتا بيزنەس ءۇشىن %30 عا دەيىن جەڭىلدىكتەر ۇسىناتىن ۆاۋچەر جۇيەسىن ەنگىزىپ جاتىر. جاڭا بۋىن نەيروندىق جەلىلەردى وقىتۋدىڭ نەگىزى بولۋى ءتيىس جوعارى ساپالى دەرەكتەر جيىنتىعىن جاساۋعا ماڭىز بەرىپ وتىر.
بەيجىڭدە ورنالاسقان سيفرلىق ينتەللەكت كومپانياسى BEDI-دىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى دوۋ دىجين الەمدىك ەكونوميكانىڭ ترانسفورماتسياسى اياسىندا دامۋشى نارىقتار ەڭ قارقىندى ءوسىمدى كورسەتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ول بۇل تۇرعىدا جاساندى ينتەللەكتىنىڭ جاھاندانۋى تەحنولوگيالاردى جەرگىلىكتى سەناريلەرگە بەيىمدەۋ، سايكەستىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ترانسشەكارالىق دەرەكتەر اعىنىن رەتتەۋدە قيىندىقتارعا تولى ەكەنىن ءتۇسىندىردى.
قىتاي- بەنيليۋكس ساۋدا پالاتاسى ديرەكتورلار كەڭەسى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى پەر ميروچنيكوۆ ادرە قىتايدىڭ جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋى ءۇشىن پەرسپەكتيۆالى باعىتتار رەتىندە قازاقستان مەن وڭتۇستىك- شىعىس ازيا ەلدەرىنىڭ ءرولىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل نارىقتارعا تىكەلەي قول جەتكىزۋ كوبىنەسە مادەني جانە اكىمشىلىك كەدەرگىلەرمەن قيىندايدى. بۇل كونفيگۋراتسيادا ەۋروپا رەتتەۋشى مەحانيزمدەر مەن جوعارى سەنىم ستاندارتتارىن ۇسىناتىن «جۇمساق الاڭ» رەتىندە ارەكەت ەتە الادى، - دەپ قوستى ول.
«سيفرلىق قالالاردىڭ جاھاندىق اليانسىنىڭ» وكىلى Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا ۇيىمنىڭ قازاقستانمەن سەرىكتەستىگىن كەڭەيتۋ نيەتىن ايتتى.
- بيىل ءبىرقاتار بىرلەسكەن ءىس- شارا جوسپارلانعان. قازاقستان دەلەگاتسياسى وسى جازدا قىتايدا وتەتىن اۋقىمدى تەحنولوگيالىق فورۋمعا قاتىسادى دەپ جوسپارلانعان، ال كۇزدە قىتايدىڭ جەتەكشى IT كومپانيالارىنىڭ باسشىلارى قازاقستانداعى Digital Bridge فورۋمىنا كەلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
